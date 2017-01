Koliko česna za boljšo potenco

Česen lahko pomaga v zaščiti pred celo vrsto obolenj. Varuje namreč tako pred prehladi, glivičnimi in bakterijskimi okužbami, pa tudi pred nekaterimi vrstami raka, zlasti pred rakom prostate, dojk in rakom sečnega mehurja, ter ščiti srce. Aminokisline v njem namreč zmanjšujejo količino slabega (LDL) holesterola in trigliceridov ter povečujejo količino dobrega (HDL) holesterola.

Za potenco

Ob tem česen zaradi alicina vpliva na širjenje krvnih žil. Zlasti pozitivno deluje na periferne žile v glavi, očeh in nogah ter pomaga pri zdravljenju ali preprečevanju nekaterih vrst glavobolov in krčev v spodnjem delu nog. Zaradi vpliva na žile izboljšuje tudi potenco in preprečuje erektilno disfunkcijo, zato se moškim priporoča, da v treh mesecih zaužijejo tri stroke česna na dan in po potrebi kuro ponovijo. Študije so pokazale še, da česen lahko zniža krvni tlak za približno 10 odstotkov, normalizira pospešen srčni utrip ter zmanjša verjetnost nastanka krvnih strdkov (tromboze).

Pravilna uporaba

Česen je primeren za različne mesne in zelenjavne jedi, saj izboljša njihov okus in hkrati skrbi za zdravje. Da bi ga povsem izkoristili, stroke olupite, sesekljajte ali zmečkate in počakajte 10 minut. V tem času se prične sproščati alicin. Česen bo tako učinkovit ne glede na to, ali ga boste na hitro prepražili ali jedem dodali surovega.