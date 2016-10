Kofein varuje ženske možgane

V publikaciji The Journals of Gerontology povzemajo ugotovitve nedavne raziskave, v kateri so strokovnjaki dokazali, da uživanje 261 miligramov kofeina na dan (približno dve do tri skodelice kave ali pet do šest skodelic črnega čaja) za 36 odstotkov zmanjša verjetnost demence pri starejših ženskah.

Pot do ugotovitev

Raziskovalci so spremljali življenjske navade 6467 žensk, starejših od 65 let, ki so dnevno uživale različne količine kofeina. 10 let so vsako leto preverjali njihove kognitivne funkcije, pri 388 sodelujočih pa so opazili spremembe na možganih, ki so nakazovali pojav demence. Kot so ugotovili, je bila pri ženskah, ki so dnevno v povprečju zaužile 261 miligramov kofeina, ta motnja diagnosticirana redkeje kot pri tistih, ki so dnevno zaužile povprečno 64 miligramov kofeina.

Ni presenečenje

»V resnici nad našimi dognanji nismo presenečeni, saj so že številne prejšnje meritve nakazovale podobne rezultate,« je povedala Ira Driscoll, avtorica študije in profesorica psihologije na univerzi Wisconsin. Več raziskav je namreč potrdilo, da ima uživanje kave številne pozitivne učinke na zdravje. Med drugim zmanjšuje verjetnost srčnih bolezni in sladkorne bolezni tipa dve. Prav tako varuje pred nevrološkimi težavami. Zadnji dokazi po besedah Michaela A. Yassa, gostujočega profesorja na oddelku za nevrobiologijo univerze Kalifornija, to le še potrjujejo.

Leta 2014 je Yassa s tedanjimi kolegi na univerzi Johnsa Hopkinsa proučeval povezavo med kofeinom in delovanjem možganov ter dokazal, da ta snov nanje vpliva stimulativno in še vsaj 24 ur po zaužitju pripomore k boljšemu delovanju spomina. Ker pa ima vsaka medalja dve plati, tudi vsi znanstveni dokazi ne govorijo kofeinu v prid. Driscollova opozarja na raziskave, ki so dokazale negativne učinke kofeina, vendar so bile te praviloma izvedene na manjšem vzorcu in so v manjši meri verodostojne. »Prav zato je ključno, da se izvede čim več raziskav na več vzorcih,« poudarja in dodaja, da se bodo prihodnje poizvedbe osredotočale na biološke mehanizme vpliva kofeina na kognitivne sposobnosti. Dobro bi bilo odkriti natančne povezave med njimi, do tedaj pa preprosto uživajte v skodelici kave.