Kofein proti vnetju

Uživanje kave in čaja niža nivo kemikalij v krvi, ki lahko vodijo v vnetje in povzročijo bolezni srca, posledično pa daljša življenje, sporočajo raziskovalci z univerze Stanford. Vnetje preprečuje kofein, so ugotovili: ljudje, ki so popili več kave, so imeli v krvi več kofeina in manj kemikalij, povezanih z vnetjem, je pokazal krvni test. Protivnetno deluje tudi teobromin, sestavina v čokoladi, a ne tako izrazito kot kofein. David Furman z inštituta za imunologijo, transplantacijo in okužbe pri univerzi Stanford pravi: »Več kot 90 odstotkov vseh nenalezljivih bolezni v starosti je povezanih s kroničnim vnetjem. Vemo, da je uživanje kofeina povezano z dolgim življenjem, več študij je pokazalo to povezavo, mi pa smo našli potencialni razlog, zakaj je tako.«