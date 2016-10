Ko v kosteh kljuva in skeli

Revma prizadene sklepe, mišice in tkiva in nas nase opozori tako, da nas boli, skeli in trga, ter povzroča togost telesa, oteženo gibanje in pogosto boleče in otekle sklepe. Bolijo nas lahko veliki sklepi, kot so rame, kolki, komolci in kolena, hrbtenica, in mali sklepi, denimo prsti na nogah in rokah. Pri začetku revmatskega obolenja je vedno bolečina tista, ki nas opozori, da je v našem telesu nekaj narobe. Ko bolečina v sklepih traja dlje, na primer več tednov ali mesecev, je treba obiskati zdravnika. Da gre za eno od oblik revmatskega obolenja, lahko prepoznamo, če nas bolijo sklepi tudi v mirovanju, če težko hodimo ali nam ud oteče in pordeči. Vendar bo šele naš zdravnik postavil diagnozo in nas, po potrebi, napotil k specialistu revmatologu.



Poznamo več vrst revmatičnih bolezni, v osnovi pa jih delimo na osteoartrozo, ki smo jo včasih poimenovali tudi degenerativni revmatizem, in na vnetne revmatične bolezni, pravi prof. dr. Matija Tomšič, dr. med., predstojnik Kliničnega oddelka za revmatologijo na UKC Ljubljana. »Kot že izraz pove, je pri vnetnih revmatičnih boleznih osnovni bolezenski proces vnetje. To lahko poteka v sklepni ovojnici, npr. pri revmatoidnem artritisu, na narastiščih tetiv, vezi na kosti npr. pri spondiloartritisu, v sklepni tekočini ob razpadu belih krvničk, ki so 'pojedle' kristale, npr. protin, v žilni steni, npr. pri vaskulitisih (vnetje žil), žlezah slinavkah, npr. pri sjögrenovem sindromu itd.«

