Kilogrami zaradi stresa

Redno telovadite in uživate kar se da zdravo hrano, odvečni kilogrami pa se vas še kar trdovratno držijo? Razlog, da ne morete shujšati, je lahko v povišanem nivoju stresnega hormona kortizola; ko ga telo proizvede preveč, to lahko povzroči niz zdravstvenih težav, tudi cushingov sindrom.



Telo ga proizvaja v večjih količinah, če smo nenehno pod velikim stresom, in če ga je preveč, to vpliva na propadanje mišic in upočasni metabolizen, kar se pozna tudi pri nabiranju abdominalne maščobe.



Kateri so simptomi povišanega kortizola? Pogosta menjava razpoloženja, nenehna utrujenost, tudi ko ne počnete ničesar, glavoboli, povišan ali zmanjšan tek z nerazložljivim kopičenjem kilogramov, prebavne motnje, pogosto uriniranje, zaprtje ali driska, nespečnost, luknje v spominu, zabuhel obraz. Če se prepoznate v tem opisu, se izogibajte kofeinu, alkoholu, energijskim pijačam, zelo sladki hrani in tisti, v kateri je aspartam, ne preskakujte obrokov, saj to dviguje kortizol, z vadbo se ukvarjajte trikrat na teden, a ne več kot po 50 minut, da boste imeli njegov nivo pod kontrolo, trudite se dovolj spati, v posteljo pojdite vsak dan ob isti uri in, seveda, sprostite se! Poiščite način, ki vam najbolje ustreza, lahko greste na sprehod, meditirate ali berete knjigo. Pozorni bodite tudi na to, da boste zaužili dovolj vitaminov C, B5, A, folne kisline, cinka, magnezija, kalcija, kroma, zaveznikov v boju proti stresu.