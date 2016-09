Keglove vaje, ne kegljanje!

Moramo izvajanje Keglovih vaj res jemati tako zelo resno, kot je njihov sloves?



Tako je. A treba jih je delati pravilno. Zgodilo se mi je že, da je v mojo ambulanto prišla gospa in sem jo vprašal, ali je delala Keglove vaje. Ja, sem kegljala, mi je odvrnila. Potem jih prosimo, naj nam pokažejo, kako izvajajo vaje. Pri tem postanejo vse zariple v obraz, napenjajoč zadnjične in trebušne mišice. Krčenja in sproščanja mišic medeničnega dna se je treba naučiti. Dokazano je, da je izvajanje Keglovih vaj učinkovita preventiva in kurativa za ženske, ki so stare do 40 let. Pozneje se njihov pomen izgublja; s starostjo začnejo mišice atrofirati – od 38. leta ženska na leto izgubi odstotek mišične mase. Pri 58. je mišične mase, ki bi jo lahko stiskale, že 20 odstotkov manj. Keglove vaje nimajo več svojega prvotnega pomena, ker so mišice že oslabljene in tudi strukturno spremenjene.



Velikokrat v domovih za ostarele, pa tudi drugje lahko opazimo, da mnogo starostnikov, ker jim uhaja voda, uporablja plenice. Kako to? Mar se pri njih inkontinenca ne da učinkovito pozdraviti?



Med starejšimi in mlajšimi ne delamo razlik. Je pa dostopnost do zdravstvene obravnave velik problem. V naši bolnišnici imamo za obravnavo žensk, ki imajo težave z inkontinenco, na voljo samo tretjino tima, se pravi, da se z njimi lahko ukvarjamo dva slaba dneva v tednu, kaj več nam zavarovalnica ne omogoča. Za zdravljenje obstajajo učinkovita zdravila, dobi jih lahko ne glede na starost vsaka zavarovana oseba, ki jih potrebuje.



Obstajajo tudi drugi pripomočki, kot so plenice, a se zanje odločamo, ko zdravljenje ne uspe. Ko tudi operacija, ki jo priporočamo ženskam s hudo obliko inkontinence, ni mogoča. Ti posegi so sicer kratki, trajajo do osem minut in se opravljajo v lokalni anesteziji; še isti dan gredo domov suhe. Možnosti za zdravljenje je veliko, a mnogo žensk preprosto ne pride do nas. Problem se pojavi pri starejših osebah, ki imajo kognitivne motnje. Vsaki dementni ženski uhaja voda, a žal za to ni prave rešitve.

Debelost je močan dejavnik tveganja tako za stresno kot urgentno urinsko inkontinenco. Če oseba shujša za osem odstotkov, se težave z inkontinenco zmanjšajo za skoraj 47 odstotkov! Zaželeno je omejiti pitje kave. Tudi kajenje povišuje tveganje za hujšo obliko uhajanja vode.

Je tudi sram močan dejavnik pri odločitvi, da ženska ne poišče pomoči?

Včasih je bilo neugodja pri tem nedvomno veliko, a mislim, da se stigma počasi odpravlja. V našem mariborskem društvu INKONT opažamo, da se čas od prvega pojava uhajanja vode do prve obravnave skrajšuje. Včasih so ženske čakale celo več let, da so se obrnile na zdravnika, zdaj največ leto dni.



Pred leti smo opravili raziskavo, v katero smo vključili sto slovenskih zdravnikov in njihovih pacientov, starih od 40 do 60 let. Odkrili smo, da ima tako rekoč skoraj vsaka druga ženska v tej starosti, ki stopi skozi vrata ordinacije, inkontinenco, pri vsaki četrti pa so pritiski na vodo tako močni, da jim »pobegne«, se pravi imajo urgentno urinsko inkontinenco. V raziskavi se je še pokazalo, da se ženske načeloma glede svojih problemov zdravniku zaupajo, le deset odstotkov jih ostane tiho.



Ločimo stresno in urgentno urinsko inkontinenco. Če lahko pri prvi naredimo sebi veliko koristi s Keglovimi vajami, kaj lahko naredimo ob urgentni urinski inkontinenci? Sploh kaj?



Prva diagnoza sliši na ime stres, a to ne pomeni, da ima kakršno koli povezavo s psihičnim stresom, temveč z delovanjem sečnice. Urgentna urinska inkontinenca se bolj nanaša na težave z mehurjem. Najpogostejši vzrok za pojavljanje stresne urinske inkontinence je, vemo, porod. Drugi recimo težko fizično delo, tudi debelost in razne kronične bolezni. Vsi ti dejavniki namreč zelo obremenjujejo medenično dno. »Kriva« je lahko tudi genetika, ki določa kakovost vezivnega tkiva. Urgentna urinska inkontinenca je malce bolj nejasna. Aktivnost mehurja zelo dobro regulirajo višji možganski centri in centri v hrbtenjači. Tiste ženske, ki imajo recimo epilepsijo, so doživele možgansko kap ali imajo demenco, imajo večje tveganje za inkontinenco. Vzrok so lahko tudi pogosta vnetja mehurja ali kamni, tudi tumor mehurja. Lahko je problem v mišični plasti mehurja, morda v sami sluznici mehurja, ali v komunikaciji med sluznico in mišično plastjo mehurja. Lahko je vzrok nevropatski, ko se inkontinenca pojavlja pri ženskah, ki imajo težave s križem, hrbtenico. Vzrokov je veliko, na staranje in učinke dednosti ne moremo vplivati. Te težave uspešno zdravimo z zdravili.



Kako zdravimo urinsko inkontinenco?



Zdravila so učinkovita, a je uspešnost njihovega delovanja odvisna od pričakovanj in morebitnih obremenjujočih stranskih učinkov. Zdravila zagotavljajo izboljšanje stanja, ne pa popolne suhosti. Če je ženska pretežka, najprej svetujemo hujšanje. Debelost je namreč močan dejavnik tveganja tako za stresno kot urgentno urinsko inkontinenco. Če oseba shujša za osem odstotkov, se težave z inkontinenco zmanjšajo za skoraj 47 odstotkov! Zaželeno je omejiti pitje kave, ki je naravni diuretik; kava ima namreč direktni stimulativni učinek na gladke mišične celice mehurja. Tudi kajenje povišuje tveganje za hujšo obliko uhajanja vode; nikotin povzroča krče gladkih mišičnih celic mehurja. Problem je lahko tudi kronično zaprtje. Učinkovitost Keglovih vaj smo že omenili, a če mišice medeničnega dna maksimalno stisnete, a voda še vedno uhaja, je rešitev operacija. Tiste, ki imajo težave z mehurjem, s samimi Keglovimi vajami ne bodo dosegle veliko, izvajati morajo namreč trening mehurja, hoditi na vodo čim pozneje, z vsaj triurnimi časovnimi intervali in spiti vsaj liter vode in pol na dan. Urgentna inkontinenca je moreča; voda se ti lahko izlije po nogah na sprehodu, v trgovini, v banki... Trening mehurja je dobra metoda, ki pomaga pri zdravljenju. Dodamo še zdravila in uspeh je velik.