Kdaj vaditi za dober spomin

Telesna vadba spodbuja nastajanje biokemikalij, ki vplivajo na miselne funkcije v možganih ter imajo pomembno vlogo pri učnih procesih. Več raziskav je tako dokazalo, da godalci, ki jim je omogočeno kolesariti, mnogo lažje in hitreje usvajajo nove veščine. Strokovnjaki z nizozemske univerze Radboud in škotske univerze v Edinburgu pa so iskali povezavo med telesno dejavnostjo in učenjem pri ljudeh.

Najprej učenje, nato telesna vadba

V ta namen so s pomočjo 72 prostovoljcev izvedli 40-minutni računalniški test, s katerim so preverjali sposobnosti učenja pri posameznikih. Ti so opazovali fotografije na računalniku. Strokovnjaki so jih prosili, naj si jih skušajo čim več zapomniti. Sodelujoči so si ogledali še dokumentarni film o naravi, dve tretjini pa sta nato kolesarili.

Polovica teh je 35 minut po testiranjih kolesarila, druga polovica je isti trening izvedla štiri ure po opravljenem testu oziroma po ogledu vsebin. Po dveh dneh so se vsi vrnili v laboratorij in povedali, koliko fotografij so si zapomnili. Tisti, ki so vadbo opravili štiri ure po ogledu teh, so si jih v primerjavi z drugima dvema skupinama sodelujočih zapomnili znatno več, hkrati so se spomnili večjega števila informaciji iz predvajanega dokumentarca.

Zaključek

»Če bi si radi zapomnili obsežno snov ali se pripravili na slikovno predstavitev, bodite nekaj ur po učenju telesno dejavni. Dolgoročen spomin namreč ni le pod vplivom tistega, kar se dogaja med učenjem samim in neposredno po njem, marveč nanj vplivajo tudi procesi, ki potekajo še ure in celo dneve po učenju. Tedaj se namreč informacije stabilizirajo in skladiščijo v možganih, telesna vadba pa te procese spodbuja,« je povedal avtor študije dr. Eelco van Dongen.