Kdaj otrok ne sme spati v vaši postelji

Da bi preprečili sindrom nenadne smrti v zibelki (SNSD), bi otroci morali spati v isti sobi kot starši vsaj prve pol leta življenja, je nove smernice objavila ameriška akademija pediatrov. Idealno bi bilo, da bi v sobi z njimi spali do enega leta starosti. Zlasti v prvih nekaj mesecih, kar pomeni najmanj do četrtega meseca, ne bi smeli s starši deliti postelje, saj to tveganje za omenjeni sindrom poveča.

Najboljše ležišče

Priporočilo velja tudi za predčasno rojene otroke ter za otroke s prenizko porodno težo.

Najvarnejše mesto za novorojenčka je postelja s tršo podlago, v mlajši dobi blazine in ograjice niso potrebne. Do nenadne smrti v zibelki največkrat pride med drugim in četrtim mesecem starosti.

Še vedno vodilni vzrok za tragedijo

»Spanje v isti sobi, a ne v isti postelji, tveganje za sidrom nenadne smrti v zibelki zmanjša za polovico,« je izjavila Lori Feldman Winter, soavtorica novih smernic in pediatrinja, ki se ukvarja z raziskovalnim delom.

Dojenje in primerna temperatura prostora, ki ne presega 18 stopinj Celzija, prav tako zmanjšata tveganje za omenjeni sindrom. Čeprav se število dojenčkov, ki zaradi njega umre, z leti zmanjšuje, gre še vedno za vodilni vzrok smrtnosti v omenjeni starostni skupini. Razlogov zanj je več, od nepravilnosti v razvoju možganov do težav z dihali, neprimerne temperature prostora, pretoplih oblačil in spanja na trebuhu ali na mehkih površinah, ki povečujejo tveganje za zadušitev.

»V večini primerov do nenadne smrti pride, kadar otrok spi na trebuhu, na mehki površini, ko deli posteljo z mamo ali drugimi člani družine. V novih smernicah pediatri poudarjamo pomen spanja na hrbtu vsaj do šestih mesecev starosti: doma, v bolnišnici, pri babici, podnevi in ponoči. Tako lahko otrok dobi dovolj zraka,« pojasnjuje pediatrinja Fern Hauck.

Poduk drugim

Vsaka peta smrt zaradi sindroma smrti v zibelki se zgodi zunaj družinskega doma, pri otrocih, ki spijo na trebuhu, v vozičku ali avtosedežu, namesto v posteljici ali košku, je odkrila posebna študija.

»Ljudje pogosto zmotno menijo, da tisti, ki čuvajo njihove otroke, vedo dovolj o varnem spancu novorojenčkov. To ne drži vedno in starši morajo ljudi, ki jim zaupajo, o tem podučiti. Novorojenčki morajo vedno spati sami, na hrbtu in izključno v košku ali posteljici,« je zaključil pediater Jeffrey Colvin.