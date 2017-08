Kdaj kava ne pomaga

Odvisnike od čarobnega jutranjega napitka bo najbrž razočarala novica, da ta vendarle ne premore supermoči. Kot namreč dokazuje najnovejša študija, kronične utrujenosti ne more pregnati. Učinek kave je ničen že, kadar tri noči zaporedoma spimo premalo.

Spletni portal Ozymandias (OZY) povzema dognanja strokovnjakov za higieno spanja. Ti so dokazali, da nas po treh zaporednih neprespanih nočeh kava ne bo prebudila in ne pomagala do boljše koncentracije, storilnosti ter počutja.

Tracy Doty z inštituta Walter Reed Army, ki je vodila študijo na to temo, je povedala, da se z vsako neprespano močjo utrujenost kopiči, običajen odmerek kave pa preprosto ne more nadomestiti izgubljenega spanca.

Pot do spoznanja



V raziskavi je sodelovalo 48 odraslih. Ti so vsako noč spali po pet ur, kar je manj od priporočljivih sedem do osem ur. Znanstveniki so jih razdelili v dve skupini.

Prvim so po prekratkih nočeh dvakrat dnevno (ob 8h zjutraj in ob 12h) brez njihove vednosti hrani dodajali kofein v količini, v kakršni se nahaja v skodelici kave. Sodelujoči v drugi so dobivali lažno zamenjavo zanj. Od trenutka, ko so se prebudili, so vsi opravljali teste odzivnosti, razpoloženja in različne naloge.

Na začetku študije so sodelujoči, ki so uživali pravi kofein, naloge in teste opravljali znatno bolje v primerjavi s tistimi, ki so dobivali lažnega. Po treh dneh pomanjkanja spanca pa so upad koncentracije, utrujenost in nervozo prostovoljci iz prve skupine občutili prav v tolikšni meri kot sodelujoči v skupini, ki je uživala nadomestke kofeina.

Utrujenost se kopiči

Znanstveniki so na podlagi tega zaključili, da se posledice pomanjkanja spanja kopičijo, in kadar je teh preveč, jih ni mogoče premagati s kavo. Prav tako ni mogoče zgolj v eni noči nadoknaditi celotedenskega primanjkljaja počitka.

Če ste torej nekaj noči spali premalo ali slabo, si v nočeh, ki sledijo, privoščite več od priporočene količine počitka, da bi prišli k sebi.

»Brezplačnega zajtrka ni,« so komentirali strokovnjaki. Kronično pomanjkanje spanja je mogoče nadomestiti samo in zgolj s spanjem in ne s kavo ter podobnimi poživili.