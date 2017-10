Kdaj je najboljše jesti banane

Večina sicer meni, da so banane najbolj dobrodošle zjutraj ali popoldne, saj zagotavljajo veliko energije in dolgo ohranijo sitost. A vendar strokovnjaki opozarjajo, da zgolj banane niso dober zajtrk. Vsebujejo namreč precej ogljikovih hidratov, zato sladkor v krvi hitro naraste, a prav tako hitro pade, zato se pojavita utrujenost in lakota. So pa idealne po treningu, saj nadomeščajo izgubljene elektrolite.

Najboljše zvečer

Le malo pa jih ve, da so banane najboljše zvečer. Ne samo zaradi ogljikovih hidratov in vitaminov, temveč tudi zaradi triptofana, ki pripomore k boljšemu spancu. Banane zvečer sproščajo mišice, pomirjajo organizem in nas hitro zazibajo v sen.