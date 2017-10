Kava kot zaveznica lepote

Kava je veliko več kot zgolj krepčilni napitek. Iz mletih zrn je mogoče pripraviti sredstva, ki poskrbijo tudi za lepoto kože in las. Maska ali luščilo iz kave denimo zrelo in utrujeno kožo osvežita in napneta. Razlog je preprost: kava vsebuje številne antioksidante, kofein spodbuja prekrvavitev in je zato pogosto tudi sestavina pripravkov proti celulitu.

Luščilo za lepo polt

Vse, kar potrebujete za preprosto luščilo, je kavna usedlina z malo vode. Z mešanico 5 do 10 minut masirajte kožo. Na koncu jo sperite z mlačno vodo. Ker je zrela koža pogosto suha in občutljiva, luščilo namesto z dodatkom vode pripravite z olivnim ali kokosovim oljem. Primerni so tudi mleko, med in jogurt.

Losjon iz kave

Kuhano kavo nalijte v posodice za pripravo ledenih kock in jo zamrznite. Takšne kavne kocke lahko uporabite za nego obraza: v krožnih gibih z njimi masirajte ves obraz. Masaža bo spodbudila prekrvitev in osvežila polt.

Odlična maska iz kave in kakava

Sestavine: Dve žlici mlete kave, dve žlici kakava v prahu, tri žlice polnomastnega mleka ali jogurta, žlica medu.

Priprava: Vse sestavine zmešajte in nanesite na očiščen obraz. Počakajte 15 minut in masko sperite z mlačno vodo. Med nanosom maske nežno masirajte obraz in tako spodbudite pretok krvi.

Luščilo za vse telo

Sestavine: Tri žlice kavne usedline, žlica olja po želji (olivno, mandljevo), rjavi sladkor.

Priprava: Zmešajte sestavine in z zmesjo zmasirajte celotno telo.

Tako boste odstranili odmrle celice, pospešili pretok krvi in zmehčali kožo. Ta bo po negi gladka in bo zlahka vpila hranljive sestavine iz krem, ki jih uporabljate za nego.

Kava za lase

Kava je primerna tudi za nego las. V ta namen skuhajte blažji napitek, ga ohladite in nanesite na umijte lase. Pokrite jih s plastično čepico in počakajte 20 minut. Lase nato sperite z vodo. Kava bo odstranila odvečno maščobo in zgladila površino las, ti pa bodo zato bolj sijoči. Ta nega je primernejša za temnolase.