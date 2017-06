Katera živila vplivajo na vonj in okus sperme

Semenska tekočina ima poseben vonj in okus, ki se od moškega do moškega razlikuje. Praviloma je bele ali svetlo rumene barve ter sladkastega, nekoliko slanega in grenkega okusa. Neredko po vonju spominja na klor. Razlog za to je, da med spolnim vzburjenjem v telesu pride do oksidacije arginina, aminokisline, ki jo sprošča prostata, posledica tega pa je značilen vonj.

Prehrana

Splošno prepričanje je, da na vonj in okus sperme vpliva tudi prehrana. Znanost se o tem še ni izrekla, zato znanstvenih dokazov, da bi res bilo tako, ni. A ker so naslednji napotki za izboljšanje okusa in vonja semenske tekočine skladni z zdravim načinom življenja, jih velja upoštevati.

Česa ne?

Nedvomno se gre zaradi boljšega okusa in prijetnejšega vonja izogibati alkoholu, cigaretam, drogam, pa tudi preveč kofeinu. Čeprav sodijo nekatera živila med zdrava, v preveliki količini povzročajo neprijeten telesni vonj, zato z njimi ni dobro pretiravati. Med njimi so česen, čebula, rdeče meso in kapusnice, kot sta zelje in ohrovt.

Kaj pa?

Uživajte več vode in svežih sadnih sokov (zlasti ananasa in brusnice), kajti dehidracija je lahko kriva za neprijeten vonj in okus sperme. Dobrodošla so živila, ki spodbujajo čiščenje telesa, denimo zelena, peteršilj, limona, lubenica, jabolka in drugo sveže sadje. Obilica sadja spermi zagotavlja sladek okus. Med najučinkovitejšimi so ananas, melona, mango, jabolka, papaja in grozdje, ker vsebujejo veliko naravnega sladkorja.

Tudi prehrana, bogata z zelenjavo, lahko izboljša aromo semena, vendar pozor: njegov okus po jedeh s cvetačo, brokolijem in šparglji ni ravno prijeten. Od začimb sta dobrodošli cimet in meta, pomaga tudi limona, izogibajte pa se hitri, mastni in preslani hrani, ki na okus sperme ne vpliva najbolje.