Kako v telesu v trenutku povečati količino dopamina

Dopamin je eden ključnih, za naše počutje odgovornih hormonov. Kadar ga je v telesu veliko, se počutimo dobro, smo srečni in vzneseni, kadar pa ne, občutimo žalost, malodušje in stres. Na srečo obstajajo povsem naravni načini, s katerimi je mogoče dvigniti količino dopamina v telesu.

Vadba

Ne glede na to, katero boste izbrali, pomembno je, da v njej uživate. Vsaka dejavnost, ki vam je v veselje, spodbuja nastajanje dopamina in serotonina v telesu, s tem pa premaguje stres ter zagotavlja dobro počutje in srečo.

Razstrupljanje

Nakopičene strupene snovi v telesu slabijo odpornost in ovirajo nastajanje dopamina. Zato redno čistite svoj organizem. Vsekakor s primerno hrano, čaji, lahko pa si pomagate tudi s preprosto mešanico dveh žlic jabolčnega kisa in naravnega medu zjutraj. Tako ne boste samo bolj zdravi, temveč tudi srečnejši.

Izogibanje odvisnosti

Kajenje, uživanje alkohola in druge odvisnosti res osrečujejo na kratek rok, toda dolgoročno te razvade ne prinašajo nič dobrega in ne pripomorejo k večji količini hormonov, ki zagotavljajo prijetne občutke. Ravno nasprotno.

Poslušanje glasbe

Eden najlažjih načinov za dvig količine dopamina v telesu je poslušanje priljubljene glasbe. Že po nekaj minutah boste bolje razpoloženi in polni optimizma.

Druženje s prijatelji

Še en preprost in prijeten korak za povečanje ravni hormonov sreče in s tem za boljšo voljo. Pogosteje se družite z ljudmi, ki jih imate radi, učinki bodo opazni še dolgo potem, ko se boste razšli.

Ustvarjanje

Kreativne dejavnosti povečujejo količino dopamina v možganih: ročna dela, kuhanje, risanje, pisanje pesmi, prerazporeditev pohištva … kar koli, s čimer boste izražali svojo ustvarjalnost.

Dvignite količino tirozina

Tirozin je esencialna aminokislina, ki je zaslužna za nastanek dopamina. Da bi je telesu zagotovili dovolj, uživajte z njo bogata živila: mandlje, avokado, banane, črno čokolado, puranje in piščančje meso, bučna semena, ribe, sir, zeleni čaj. Hitro se boste znebili stresa in si zagotovili boljše počutje.

Meditirajte

Znanstveno je dokazano, da meditacija spodbuja prijetne občutke. Kadar ste sproščeni, v telesu nastaja več energije, to pa sproži tvorjenje hormona sreče.

Napišite seznam ciljev

Vsakodnevno zastavljanje ciljev in zapisovanje teh na papir je odlično vsaj z dveh vidikov. Prvi je nedvomno ta, da ničesar ne boste pozabili. Ko pa boste opravljeno delo na seznamu prečrtali, se bo v trenutku izboljšalo še razpoloženje. Seveda ostanite realni, na takšen način boste imeli vedno občutek, da imate življenje v svojih rokah in da uspešno premagujete vse naloge, ki vam jih zadaja.

Spite dovolj

Dolg in miren spanec je že sam po sebi sreča, poleg tega tedaj, ko ste spočiti in naspani, v telesu lažje nastaja dopamin, vi pa ste zato že zjutraj srečnejši in polni energije.