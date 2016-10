Kako v minuti pregnati glavobol in stres

Na telesu obstaja točka, katere stimulacija učinkovito prežene glavobol, ki ga izzove stres. Zanimivo je, da je daleč od žarišča bolečine, vseeno pa masaža tega predela pomaga pri zoprni napetosti in pri odpravljanju ene od njenih posledic.

Kje se skriva?

Tako imenovana akupresurna točka je v središču med palcem in kazalcem. Desni palec položite na vrh mišice na levi roki med palcem in kazalcem, s kazalcem desne roke pa nanjo pritisnite spodaj. Palec in kazalec desne roke stisnite. Pritisk naj bo usmerjen proti kosti, ki združuje oba prsta. Držite od pol do ene minute, nato pa postopek ponovite še na drugi roki.

V trenutku boste občutili olajšanje. In to brez kakršnega koli zdravila.