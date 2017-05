Kako uporabiti olupek ananasa

Ananas je okusen sadež, ki se ponaša z veliko pozitivnimi učinki na zdravje, zato je prav, da si ga kar najpogosteje privoščite. Če pa ste do zdaj njegov olupek metali v smeti, boste po novem uporabili tudi tega.

Kaj se skriva v njem

Vsebuje namreč veliko antioksidantov, zato upočasnjuje staranje, manjša količino holesterola v krvi in tveganje za nekatere oblike raka ter varuje zdravje srca in ožilja. Da bi vse to izkoristili, iz olupka ananasa pripravite čaj ter si ga privoščite kot hladni ali vroči napitek.

Več načinov

Namesto da olupek organsko vzgojenega sadeža odnesete na kompost, ga dobro umijte, narežite in stresite v lonec. Prelijte ga z vodo in kuhajte 20 minut, čaj precedite, zasladite z medom ter ga pijte večkrat na dan. Če je okus premočan, napitek razredčite z vodo, lahko pa mu dodate še druge sestavine.

Čaj iz ananasa, ingverja in cimeta

Sestavine

olupek enega ananasa

cimetovi palčki

košček ingverja

voda

Priprava