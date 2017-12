Kako se za vselej rešiti vedno hladnih rok in nog

Spet je zima, vaše noge pa so znova ledene, in ko se stisnete k dragemu, ta zaradi njih dobesedno odskoči. Zakaj vas vedno zebe v noge, on pa teh težav nima?

Več možnih odgovorov

Za začetek zato, ker je na ženskem telesu manj mišičnega tkiva, ki sicer organizmu dovaja toploto. Drugi razlog za ledene roke in noge je, da na stopalih in dlaneh praktično ni maščobnega tkiva, ki bi jih ščitila pred mrazom. Poleg tega so žile v njih ožje, krvni pretok počasnejši in v ozkih čevljih ali nogavicah, ki dodatno ovirajo pretok krvi, je vse skupaj samo še slabše.

In kako si pomagati?

V mrzlih dneh nosite udobne, široke tople nogavice in prav takšno obutev. Sicer je res, da so ledene dlani in stopala pozimi nekaj običajnega, a če vas ta spremljajo tudi v toplejšem delu leta, je razloge mogoče iskati drugje: v neravnovesju hormonov, kajenju, stresu, nizkem krvnem tlaku in tudi v pomanjkanju telesne dejavnosti. Prav tako k ledenim nogam in rokam pripomore pomanjkanje nekaterih hranljivih snovi, denimo vitaminov B, magnezija ali železa.

Preverite krvno sliko, med tem pa poskrbite še za nekaj

Pomagajo topla udobna obutev, volnene nogavice zunaj, doma pa namakanje nog v topli kopeli, ki bo spodbudila pretok krvi. Dlani lahko segrejete s preprosto telovadbo: stiskajte pesti, podrgnite roki drugo ob drugo, telovadite s prsti in s tem pospešite pretok krvi v dlaneh ter jih tako segrejte. Zunaj vedno nosite rokavice, najboljše so tiste z enim prstom, saj v njih roke najlažje ohranjajo toploto.

Prava prha za boljši pretok

Če imate težave s krvnim pretokom, kar povzroča vedno hladne roke in noge, se prhajte izmenično s toplo in hladno vodo, pomagate si lahko tudi s hrano. Uživajte več čilija, popra in ingverja, ki spodbujajo pretok krvi in telo segrevajo od znotraj.

Odlična ideja: ingverjev čaj. Skodelica vročega bo takoj pogrela roke, ingver v čaju pa bo toploto sproščal v telesu in vas tako segrel.