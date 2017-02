Kako se z menstrualnimi krči spopadajo ginekologinje

Toplota sprosti maternico in ublaži bolečino. Foto: Shutterstock

Ginekologinje so ženske s prav takšnimi težavami, kot sicer pestijo vse druge. Tudi v tistih dneh. Kako si tedaj pomagajo, so povedale same.

Razmišlja vnaprej

»Tri dni pred menstruacijo vsakih šest ur zaužijem 600 miligramov ibuprofena. Ta v telesu zniža raven prostagladina, hormona, ki povzroča za krče.« Angela Jones, ginekologinja iz New Jerseyja

Pomaga si s toplimi obkladki

»Držim se stare šole in si pomagam s toplimi obkladki na spodnjem delu trebuha. Toplota sprosti maternico ter ublaži bolečino.« Sheeva Talebian, New York City

Ne jé slanih prigrizkov

»Slana hrana spodbuja kopičenje vode v telesu in tako še poslabša predmenstrualni sindrom. Zato se tedaj odpovem slanim prigrizkom, čeprav si jih še tako želim.« Janet Choi, New York City

Prisega na zeleno

»Izogibam se sladki hrani, ki hitro dvigne raven sladkorja v krvi in povzroča vnetja. Jem veliko protivnetne hrane: zeleno zelenjavo, jagodičevje, kvinojo in uporabljam začimbe, kot je kurkuma. Kadar mi res zadiši sladko, si privoščim temno čokolado. Vsebuje veliko magnezija in pomaga omiliti krče.« Sheeva Talebian

Seksa

»Seks, zlasti če se konča z orgazmom, premaguje krče, ki spremljajo dneve pred in med menstruacijo. Pri orgazmiranju se sprošča oksitocin, ta pa je naravni blažilec bolečine.« Janet Choi