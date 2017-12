Kako preživeti vse praznične zabave

Naj bo prijetno prej, tedaj in potem. Foto: Thinkstock

December je mesec norih zabav, ki prinašajo tudi manj ljube posledice. Glavoboli, izčrpanost, viroze, utrujenost, preveč kilogramov in drugi stranski učinki so, kar bi vsi radi izpustili. Da bi bili blažji, si je mogoče nekoliko pomagati.

Privoščite si popoldanski počitek

Predvsem pred zabavo. Ne samo zato, ker boste imeli več energije, utrujeni boste tudi težje nadzorovali lakoto. »Kadar ste neprespani, se v telesu poveča količina hormona grelina, ki je odgovoren za občutke lakote, hkrati pade količina leptina, ki možganom sporoča, da ste siti,« pojasnjuje prehranska strokovnjakinja Kim Pearson. Če želite na zabavi nadzorovati apetit in biti kar najbolj sveži, vam lahko pomaga kratek popoldanski počitek.

Ne pomakajte hrane v omake

Čips, tortilje ali drugi prigrizki so vedno boljši, če je na njih malo omake, a vendar Robert Shmerling, profesor z univerze Harvard, opozarja, da je v okusnih dodatkih, v katere vsi zbrani pomakajo hrano, veliko bakterij, zaradi katerih boste lahko čez praznike obležali. Poleg tega s tem tvegate še okužbe z virusom herpesa.

Privoščite si sonce

Kadar je le mogoče, se izpostavite sončnim žarkom ali po predhodnem posvetu z zdravnikom uživajte nadomestke z vitaminom D. Ta je dober za kosti, možgane in z njim je mogoče zmanjšati verjetnost okužb dihalnih poti.

Pozabite na penino

Raje nazdravljajte z običajnim vinom, po vsakem kozarcu pa si privoščite kozarec vode. Mehurčki namreč spodbujajo absorpcijo alkohola in tako povečajo občutek opitosti ter tudi jutranji glavobol.

Žvečite žvečilke

Z njihovo pomočjo se boste lažje uprli težki in mastni hrani, ki na zabavah tako diši.

Jejte hrano z veliko vlakninami

Tako se boste izognili zaprtju, ki v prazničnih dneh ni redka težava. Tudi ko se zabavate, torej ne pozabite na polnozrnate izdelke, sadje, zelenjavo ter drugo, z vlakninami in probiotiki bogato hrano.

Preznojite se

Med prazniki ne zanemarite vadbe in vsak dan namenite nekaj časa za gibanje, svetuje fitneserka Lucy Wyndham-Read. Šteje vsaka dejavnost, od urejanja doma do sprehodov, teka v naravi, hoje po stopnicah. Izberite kar koli, kar bo pospešilo vaš srčni utrip in spodbudilo znojenje.