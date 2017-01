Kako premagati popočitniško otožnost

Če ste si med prazniki privoščili prave male počitnice, ki ste jih preživeli na dopustovanju v tujem kraju, pri starših ali sorodnikih, ste se na delo v novem letu najbrž vrnili spočiti in polni energije, a vendarle z grenkim priokusom ter malo otožni. Z mislimi ste še v preteklem tednu in delo ne steče tako, kot bi moralo. Popočitniška otožnost ni nič nenavadnega, je pa dokaj zoprna in na srečo premagljiva. Poglejte, kako jo boste lažje prebrodili ter se v vsakdanja opravila zakopali s polno paro.

Načrtujte naslednji oddih

Najboljši del počitnic ni samo počitnikovanje, temveč sladko pričakovanje prostih in brezskrbnih dni. Po leta 2010 objavljenih izsledkih študije v publikaciji Applied Research in Quality Of Life sodeč, že samo načrtovanje novega oddiha poveča občutke sreče in pomaga premagovati žalostne misli, ker se je zadnji pravkar končal. V roke torej koledar, poglejte, kdaj se vam obetajo prosti dnevi, in si zamislite, kako bi jih najraje preživeli.

Podoživite spomine v kuhinji

Ste na oddihu okušali kakšno posebno jed? Torej jo pripravite tudi doma. Strokovnjaki pravijo, da sta spomin in hrana neposredno povezana, prav zato nas tista, ki smo jo radi okušali kot otroci, tako razveseljuje. Enak trik za dvig zadovoljstva lahko uporabite tudi s specialitetami, ob katerih ste uživali v tujih restavracijah ali za mamino mizo. Priskrbite si sestavine in tisto, kar vas je med prazniki posebej navdušilo, pripravite doma. Lahko tudi večkrat.

Počistite dom

Nič slabe volje po počitnicah ne krepi bolj kot napol izpraznjeni kovčki, v njih pa oblačila, ki ste jih nosili med oddihom. Res se ne sliši vabljivo, a naj bo prva stvar po vrnitvi domov čiščenje. Prej kot boste izpraznili torbe, oprali ter pospravili perilo, razdelili spominke in kovčke vrnili na njihovo mesto, prej bo vaš dom urejen (prav nered je še en dejavnik, ki ne govori prijetnemu počutju v prid) in prej boste lahko zaživeli v ustaljenem ritmu.

Uokvirite spomine

Zagotovo ste posneli kakšne lepe fotografije, ob pogledu na katere se boste z veseljem spominjali prijetnih trenutkov. Vzemite si čas, prebrskajte jih, razvijte nekaj najboljših posnetkov in jih uokvirite ter z njimi olepšajte steno in tudi misli, saj strokovnjaki zatrjujejo, da nostalgija znatno izboljša razpoloženje.

Privoščite si sprostitev

Težko je vedno najti čas in denar za sproščujoč pobeg, na srečo si tega lahko privoščite tudi doma: v kadi polne vode, pod prho ali v naravi, kjer si boste zagotovili prijetno počutje ter zbrali ter umirili misli. Dnevi bodo hitreje minili, in kot bo mignili, bodo znova tu počitnice.