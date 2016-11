Kako premagati neprijetne telesne vonjave

Z nekaj koristnimi nasveti boste občutek svežine zadržali od jutra do večera. Poglejte, kako preprečiti in ublažiti tiste vonje, ki so najpogosteje vir zadrege.

Stopala

Preden se obujete, noge umijte in jih temeljito obrišite, zlasti dosledni bodite na področju med prsti. Tako negovana čim prej posujte z otroškim pudrom ali pudrom za stopala.

Nikoli dva dni zapored ne nosite istih čevljev. Ko jih sezujete, jih dobro prezračite in preden ponovno obujete, povsem posušite.

Čevljev in copat nikoli ne obuvajte na boso nogo. Tedaj se stopala izdatneje znojijo, vlažna obutev postane pravo leglo bakterij, ki razkrajajo znoj in so krive za zadrego.

Nekajkrat na teden stopalom privoščite kopel s črnim čajem. Skuhajte močan črni čaj in ga dodajte vodi v lavorju, v njej pol ure namakajte noge. Črni čaj vsebuje tanin, polifenol, ki zapira pore znojnih žlez in ubija bakterije, ki povzročajo smrad.

Usta

Vsak večer zobe očistite tudi z zobno nitko.

Zobe umivajte najmanj dvakrat na dan, če ne morete brez žvečilnih gumijev, izbirajte tiste brez sladkorja, še boljši pa bodo takšni mentolovi bonbončki.

Ne preskakujte obrokov, zadah je tedaj, ko ste lačni, izrazitejši.

Uživajte pestro prehrano. Hrana, ki temelji na maščobah in beljakovinah brez ogljikovih hidratov in vlaknin, dolgo ostane v črevesju in izzove slab zadah.

Zadaha čebule, česna, kuhanih jajc, sira in alkohola umivanje zob ne prežene. Nekoliko ga sicer lahko ublaži pitje mleka in zelenega čaja, a povsem izgine šele tedaj, ko telo ta živila presnovi, zato pazite, ob katerih priložnostih si jih privoščite.

Pijte dovolj tekočine. Kisel zadah je posledica dehidriranega organizma.

Zadah lahko opozarja na zdravstvene težave.Če ga nikakor ne morete pregnati, obiščite zdravnika. Lahko gre za bolezni prebavil, dihal ali celo diabetes.

Pazduhe