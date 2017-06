Kako po neprespani noči preživeti dan

Po neprespani noči: več gibanja in manj kave. Foto: Shutterstock

Ponoči niste veliko spali. Ne glede na to, zakaj, treba bo premagati njene posledice in se prebiti skozi dan, v katerem bosta utrujenost in nihanje koncentracije zagotovo stalnici. S pomočjo nekaterih prijemov bo vse veliko lažje.

Vstanite brez oklevanja

Čeprav vas še tako mika, da bi ob zvonjenju budilke pritisnili gumb za dremež, vam pet minut spanca ne bo prav nič pomagalo, le še bolj boste utrujeni. Raje vstanite in si zagotovite dovolj časa za jutranjo rutino. Skočite torej iz postelje, dvignite senčila, odgrnite zavese, odprite okno in v sobo spustite sveži zrak ter jutranjo svetlobo. Ob stiku z njima bo vse lažje.

Pojejte zajtrk

Takoj na začetku dneva si zagotovite dovolj energije za delovanje misli in telesa. Privoščite si hranljiv obrok iz beljakovin in sestavljenih ogljikovih hidratov ter zdravih maščob, izogibajte pa se sladkorju. Ta bo energijo hitro dvignil, prav tako hitro pa bo ta padla in še bolj boste utrujeni.

Ne pretiravajte s kavo

Kava vam zjutraj lahko pomaga, da se prebudite, a čez dan z njo ne pretiravajte. Ko se vam začno zapirati oči, bodo boljši zeliščni čaji in voda. Ti ne bodo kakor kava iz telesa odvajali vode, le optimalno navlažen organizem pa bo kos vsem nalogam.

Pomembne naloge opravite dopoldne

Če je bila vaša noč naporna, boste do poldneva najbrž že pošteno utrujeni. Zato je treba pomembne naloge opraviti takoj zjutraj in dopoldne, manj zahtevne pa pustite za popoldne in zvečer.

Gibajte se

Na delu nikar samo ne sedite, temveč čim večkrat vstanite in naredite nekaj korakov. Tako boste poskrbeli za dober pretok krvi in s tem za več energije. Pijte dovolj vode, da boste preprečili glavobol, če je le mogoče, si čez dan privoščite vsaj 20-minutni sprehod.

Sproščeno v naslednjo noč

Čeprav ste spali premalo, ne pričakujte, da boste v naslednji noči vse nadoknadili. K počitku se ne odpravite prezgodaj, morda le uro prej kot običajno, in se ne obremenjujte s prejšnjo nočjo. Brez prevelikih pričakovanj se prepustite počitku. Zagotovo boste kmalu potonili v sen.