Kako nevarno je v resnici odstranjevanje sramnih dlak

Odstranjevanje sramnih dlačic na intimnem področju povečuje tveganje za okužbe s spolno prenosljivimi in z drugimi boleznimi, na kar zdravstvena stroka opozarja že dlje, mnoge pripadnice nežnejšega spola pa ta opozorila vztrajno ignorirajo.

A kot dokazujejo nove študije, obstaja še več nevarnosti, ki so posledice tega početja. Kajti med odstranjevanjem dlačic, zlasti pa med depilacijo in britjem, na koži pogosto pride do poškodb. Največkrat gre za ureznine in praske, sledi osip in tudi opekline. Kot so zapisali strokovnjaki, zdravniško pomoč poišče vse več žensk, ki si želijo gladkih intimnih predelov.

Tudi na urgenco

Študija je pod vodstvom urologa Benjamina Breverja potekala na univerzi Kalifornija. Kot je pojasnil, je bilo v zadnjih letih med ženskami, ki so na urgentnih oddelkih bolnišnic iskale pomoč, tri odstotke takih, ki so se poškodovale med odstranjevanjem sramnih dlačic. To ga je napeljalo k raziskavi, s katero je odkril, da je v 60 odstotkih šlo za ureznine ter praske, in tako zaključil, da je britje z britvicami najnevarnejše.

Kajti, kot je povedal urolog, ureznine morda res niso velike rane, a vendar na občutljivi koži ustvarjajo idealne pogoje za vnetja in okužbe, vključno s spolno prenosljivimi bolezni. Tudi zato Brever odsvetuje britje sramnih področij oziroma ženskam priporoča, naj tega ne počno prepogosto in tako zmanjšajo tveganje za omenjene nevšečnosti.