Kako na zdravje vpliva osamljenost

Večina zagotovo ne meni, da je boljše biti v slabem razmerju kot biti samski. Študije kažejo, da je za zdravje najboljše biti v zvezi, toda le, če je ta dobra. Ljudje smo namreč po naravi družabna bitja in nam, kadar smo sami, ni prijetno. Vsakomur sicer kdaj prija tudi malo samote, a nasploh velja, da nam medčloveški odnosi pomagajo in boljšajo počutje, pa tudi zdravje.

Štejejo vsi odnosi

Spodbudnega učinka nima le partnerska zveza, temveč kakršni koli tesni odnosi: prijateljski, družinski, vsakodnevna interakcija s sostanovalcem. Bivanje v samoti ni dobro za zdravje, kar so pokazale številne raziskave. Družbena izolacija namreč slabo vpliva na mentalno zdravje posameznika in spodbuja psihična obolenja, denimo tesnobnost in depresijo.

Škodi tudi telesu

Samota ne škodi zgolj psihi, temveč tudi telesu. Dokazano je namreč, da so pri ljudeh, ki se manj družijo, pogostejše motnje spanja, njihova odpornost je slabša, večkrat trpijo zaradi vnetji in imajo v telesu več hormonov stresa. Ob vsem tem se je izkazalo, da je pri osamljenih za 29 odstotkov večja verjetnost srčne in za 32 odstotkov možganske kapi. Ker ne gre za zanemarljive odstotke, si je nedvomno primerno poiskati ljudi, v družbi katerih je bivanje prijetno in spodbudno vpliva na psihično in fizično zdravje.