Kako na spanje vpliva čaj

Mnogi trdijo, da jim skodelica čaja pred spanjem pomaga zaspati. A ne samo to. Ob pomoči toplega napitka naj bi tudi bolje spali. Pa ima čaj res tak učinek ali gre zgolj za placebo? Dilemo za spletni portal Women's health pojasnjujeta prehranski strokovnjakinji.

Kamilica

Nekatere študije so pokazale, da kamilica lahko pomirja. »Njen učinek sicer ni močan, a v določeni meri res deluje pomirjujoče in se v ta namen že dolgo uporablja,« pravi prehranska strokovnjakinja Abby Langer.

Sivka

V eni od raziskav je bilo dokazano, da že zgolj vohanje sivke ženskam pomaga, da dlje ostanejo v fazi REM, torej globokega spanja. Več drugih študij je prišlo do zaključkov, da sivka pripomore k boljšemu razpoloženju in pomirja. »V Nemčiji velja sivkin čaj od strokovnjakov odobreno zdravilo proti nespečnosti. Že samo aroma te rastline namreč sprošča in pomirja,« pravi Langerjeva ter dodaja, da se večina na to temo izvedenih raziskav nanaša na vonjanje sivke in ne na pitje iz nje pripravljenega čaja.

Baldrijan

Ena najbolj znanih rastlin, ki se uporablja pri nespečnosti, številne študije pa dokazujejo njeno učinkovitost.

Meta

Odlična je za premagovanje napihnjenosti in uravnavanje prebave, zlasti po obilnih obrokih. »Prebavne težave res negativno vplivajo na spanje ter so lahko vzrok za nespečnost. V tem primeru je metin čaj nedvomno dobrodošla pomoč,« meni nutricionistka Jessica Levinson.

Komarček

Kot pravi Levinsonova, sprošča mišice prebavil in pomaga pri krčih ter tako k boljšemu počitku doprinese na enak način kot meta.

Limonska trava

»Več raziskav je potrdilo, da lahko pitje čaja limonske trave pomaga k daljšemu spancu. A vendar so bile te izvedene na majhnem vzorcu in jih ne gre kar posploševati,« opozarja Abby Langer.

Kaj pa drugi?

Kar zadeva druge rastline, kot so cvetovi lipe, listi robide ali gloga, ni dokazov, da pomagajo pri spanju in prehranski strokovnjaki se strinjajo, da so čajnim mešanicam v večini primerov dodani zaradi arome.

Čeprav bi se iz zgoraj navedenega lahko domnevalo, da omenjeni čaji pomagajo pri spanju, strokovnjaki opozarjajo, da gre večinoma za manjše študije in se nanje ne gre povsem zanašati.

A vendar se toplemu napitku zato ni treba odpovedati. »Že sam ritual pitja čaja sprošča ter tako pozitivno vpliva na spanje. Placebo učinek je fascinanten, in če nekdo verjame, da mu čaj pomaga, je najbrž res tako. Zato, če vam zvečer prija, ga pijte,« svetuje Langerjeva.

Previdno pa z zelišči, saj lahko v prevelikih odmerkih negativno vplivajo na zdravje. Kot še dodaja strokovnjakinja, se ob dolgotrajnih težavah z nespečnostjo obrnite po pomoč k zdravniku, ki bo odkril pravi vzrok za slab spanec, saj je placebo učinek, čeprav močan, le kratkotrajen in še tako premišljeno izbrani čaj bo sčasoma izgubil svojo moč.