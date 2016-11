Kako menstruacija vpliva na ženske možgane

Ne glede na to, kako močno vas predmenstrualni sindrom spravlja ob živce, nekaj je jasno: v tem obdobju so ženske najpametnejše, so odkrili strokovnjaki. »Tik po ovulaciji so najbolj racionalne, lažje se nadzorujejo, nato pa, pri vstopu v drugo fazo, torej neposredno pred menstruacijo, postanejo impulzivne, tesnobne in zlahka jih je spraviti iz tira,« je za Daily Mail povedala Karen Pine, psihologinja z univerze v Hertfordshiru.

Za obsežne nakupe so krivi hormoni

Med samo ovulacijo se počutijo najbolj samozavestne, privlačne ter želijo pokazati, da so lepše od ostalih. Tako ni nič neobičajnega, da tedaj zapravijo veliko denarja za drage torbice, oblačila, ličila ali nakit. To sicer počno povsem nezavedno, saj se zaradi vpliva hormonov trudijo pokazati, da zaslužijo pozornost.

V tem obdobju je njihov libido na najvišji točki, so najbolj dovzetne za afere in prevare ter več pojedo. Med ovulacijo lahko zaužijejo dnevno tudi do 500 kalorij več kot običajno. Strokovnjaki verjamejo, da tako želijo telo obdati z maščobnimi oblogami in ga pripraviti na morebitno nosečnost.

Druga zgodba

V drugem delu ciklusa, tik pred menstruacijo in ko ta nastopi, so dovzetnejše za romantične občutke. Tedaj se količina progesterona poveča, zato postanejo bolj zmedene, težje najdejo prave besede, ostrina uma pada, značilne so spremembe razpoloženja.

Tudi v tem obdobju so zapravljive, vendar imajo nakupi tedaj drugačen namen: z njimi si pomagajo pri soočanju z intenzivnimi občutki. V tem obdobju zapravljajo, ker so v stresu ali depresiji.

Spremembe so obsežne

Ko sama menstruacija nastopi, se soočajo z različnimi bolečinami. Pri tistih, ki jih pestijo močne, so strokovnjaki opazili spremembe v možganih. Kot so v časopisu Nevrology zapisali znanstveniki iz Tajvana, so se določeni deli ženskih možganov dobesedno stanjšali, drugi pa so se povečali. Vse to dokazuje, da je menstruacija res zapleten in kompleksen proces, ki še zdaleč ne vpliva le na reproduktivne organe.