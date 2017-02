Kako lahko jabolčni kis pomaga hujšati

Jabolčni kis se vse bolj uveljavlja kot superživilo. Naravni kis, izdelan iz fermentiranih sladkorjev jabolčnega soka, se nedvomno ponaša s številnimi pozitivnimi učinki na zdravje, med drugim pomaga pri sladkorni bolezni tipa dve.

Kaj pa postava?

Pa lahko pripomore k hujšanju? »Menim, da lahko, vendar je njegov vpliv odvisen od posameznika in načina uporabe,« pravi Carol Johnston, profesorica z arizonske univerze.

Več kot deset let je preučevala vplive jabolčnega kisa na zdravje. Medtem ko v svojih študijah neposredne povezave med uživanjem kisa in znatno izgubo kilogramov ni našla, je leta 2009 izvedena japonska raziskava dokazala, da dve žlički kisa, zaužiti dvakrat na dan med obrokom, v 12 tednih zagotavljata izgubo približno dveh kilogramov.

Johnstonova pravi, da japonskim kolegom verjame, saj so na laboratorijskih živalih dokazali, da lahko jabolčni kis pospeši presnovo in tako pripomore k hujšanju. »Obstajajo dokazi, da lahko ocetna kislina pospeši presnovo, zlasti presnovo maščob. Pri tem gre opozoriti še na probiotične kulture, ki prav tako pozitivno vplivajo na prebavo,« pojasnjuje znanstvenica. Vendar pa bodo za to, da bi z gotovostjo lahko trdili, da je jabolčni kis res učinkovit pomočnik pri hujšanju, potrebne še nadaljnje raziskave.

Vpliv na krvni sladkor

Obstaja tudi več dokazov, da lahko naravni jabolčni kis pozitivno vpliva na raven krvnega sladkorja. »Zlasti pri posameznikih, pri katerih sladkorna bolezen še ni v polnem razmahu, je opaziti njegov pozitiven vpliv na glukozo v krvi neposredno po zaužitem obroku,« pravi Johnsonova in dodaja, da je bil učinek zaznaven celo pri uživalcih take hrane, ki sicer povzroča nagel porast sladkorja v krvi. V kisu prisotna ocetna kislina v črevesju zavira absorpcijo škrobnih živil in tako preprečuje hiter dvig krvnega sladkorja.

Učinkovit je tudi vinski kis

A vendar se ob tem poraja vprašanje, zakaj je za vse to zaslužen zgolj jabolčni kis, če je vendar ocetna kislina prisotna v vseh vrstah kisa. »Gre za marketinški trik,« je prepričana Johnsonova in dodaja, da je z vidika zaviranja sladkorne bolezni primeren vsak kis, ter pri tem opozarja na balzamičnega in vinskega, ki sta že dolgo sestavini mediteranske prehrane, ki velja za eno najbolj zdravih smernic prehranjevanja. V bistvu tistim, ki želijo v prehrano vključiti več ocetne kisline in tudi probiotikov, priporoča vinski kis, saj je po njenem mnenju blažjega okusa in zato lažji za uživanje. »Če boste vinskega ali jabolčnega razredčili z vodo, vam bo prvi po grlu stekel lažje,« meni strokovnjakinja.

Pretiravanje ni na mestu

Pri tem opozarja na pomen redčenja kisa, saj lahko nerazredčen poškoduje zobno sklenino, grlo in požiralnik. »Nerazredčen bo povzročil več škode kot koristi. Najbolje ga je uživati tako, da dve žlički dodate kozarcu vode in mešanico popijete tik pred obrokom. Če boste predolgo čakali, snovi v njem ne bodo imele moči, saj bodo zapustile želodec in prebavila, preden bi lahko učinkovale na presnovo zaužite hrane. V nobenem primeru pa ne gre pretiravati s količino, ta ne sme preseči štiri žlice kisa na dan.«

Najbolje pa seveda je, da si kot predjed privoščite s kisom začinjeno solato. »Tako se ga namreč uživa že dolga stoletja, kar je nedvomno dovolj zgovoren dokaz, da gre za brbončicam in splošnemu zdravju najkoristnejši način uporabe kisa,« zaključuje strokovnjakinja.