Kako gobe vplivajo na holesterol

V študiji univerze Illinois so znanstveniki opazovali, kako gobe vplivajo na zdravje srca, in dokazali, da je mogoče količino holesterola v telesu z rednim uživanjem teh gozdnih sadežev precej zmanjšati.

Dokazi

Sodelujoče so razdelili v tri skupine. Tisti v prvi so vsak dan prehrano obogatili z maslom. Že po tednu dni je prostovoljcem v njej količina holesterola narasla za 14 odstotkov. Druga skupina je vsak dan zaužila enako količino masla skupaj s 100 grami gob. Pri njih se je količina skupnega holesterola zmanjšala za štiri odstotke. V tretji skupini z maslom niso pretiravali, so pa vsak dan zaužili 100 gramov gob. Količina holesterola pri njih je bila ob koncu študije za 12 odstotkov manjša kot na začetku. Na podlagi tega so ugotovili, da gobe čistijo kri.

Sklep

»So dobrega okusa in se ponašajo z izjemno biološko vrednostjo. Vsebujejo 91 odstotkov vode, veliko vlaknin in številne vitamine, med drugim vitamine B2, D in C, ter minerale. Prav zaradi vlaknin manjšajo količino slabega holesterola v krvi in skrbijo za zdravo srce,« je povedal vodja raziskave George C. Fahey, profesor prehranskih ved na univerzi Illinois.