Kako bes in vadba ogrožata srce

Vadba je od nekdaj veljala za enega od odličnih načinov za premagovanje negativnih čustev in sproščanje jeze. Upravičeno, saj telo navda z endorfini in odvrne misli od tistega, kar je vzrok za bes. Prav zato tako prija, kadar jezni hitro pretečete nekaj kilometrov ali se besni izživljate nad boksarsko vrečo.

Še druga plat

Rezultati nove raziskave, objavljene v znanstvenem časopisu Circulation pa namigujejo, da je vadba v jezi res odlična za duševno zdravje, fizičnemu pa lahko bolj, kot koristi, škoduje.

Ko so raziskovalci v namen poizvedbe preučevali 12461 pacientov, ki so okrevali po srčni kapi, so ugotovili, da je enega od sedmih ta doletela uro po intenzivni vadbi. Vendar je do srčne kapi prišlo trikrat pogosteje pri tistih, ki so se ji predali z namenom, da bi z njo potešili bes.

Usodna kombinacija

Povezava je povsem smiselna. Tako fizična aktivnost kot izrazita čustva dvignejo krvni tlak in pospešijo utrip srca, s tem pa znatno obremenijo srčno žilni sistem. In če so arterije že obložene s plakom, lahko kombinacija vaj in intenzivnih čustev zlahka vodi v nastanek krvnega strdka, ki v končni fazi povzroči srčno kap.

Malce počakajte

Preden pospravite telovadno opremo in črtate vadbo s seznama proti stresnih aktivnosti vedite, da je raziskava vključevala pripadnike močnejšega spola, starejše od 58 let. A vendarle strokovnjaki izsledke jemljejo zelo resno in svetujejo posameznikom naj, kadar so jezni, telovadijo s previdnostjo.

Zato po napornem dnevu, ko je šef kričal na vas, nikar takoj ne odhitite v telovadnico. Počakajte, naj se jeza malce ohladi, da ob vseh tegobah ne bo trpelo še zdravje srca.