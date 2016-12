Kaj vse zmore krompir

Krompir v našem okolju velja za eno najbolj zastopanih živil. Pripraviti ga je mogoče na številne načine in le težko si brez njega predstavljamo različne obroke. Na srečo pa ni zgolj okusen in priročen, temveč tudi izjemno zdrav. Vsebuje namreč vitamin C, mangan, fosfor in kalij ter druge snovi, ki blagodejno vplivajo na telo. Poglejte, kje ima krompir največjo moč.

Preprečuje zakisanost telesa

Krompir v tekočem stanju, torej krompirjev sok, na organizem deluje bazalno in s tem preprečuje njegovo zakisanost ter vse posledice, ki jih za zdravje pomeni. Krompirjev sok dobite tako, da tri zdrave gomolje naribate in iz njih iztisnete sok. Pijačo vedno pijte svežo, preden postane temna. Paziti morate, da ne uporabljate zelenega krompirja in tistega, ki je že vzklil. Seveda pa na drugi strani ocvrta hrana (tudi krompir) zakisanost telesa spodbuja.

Znižuje krvni tlak

Znanstveno je dokazano, da varuje pred srčnimi boleznimi. Angleški znanstveniki so v njem našli posebno sestavino kukoamin, ki varuje pred visokim krvnim tlakom. V ta namen je priporočljivo uživati kuhan, neslan krompir, najbolje z olupkom, saj se v njem nahaja 60 različnih vitaminov in fitokemikalij, ki varujejo pred srčnimi boleznimi.

Spodbuja delovanje črevesja

Znano je, da vlaknine spodbujajo delovanje prebavil. Samo en srednje velik pečen ali kuhan krompir vsebuje 12 odstotkov dnevno potrebne količine vlaknin. S tem spodbuja prebavo in varuje pred rakom debelega črevesa.

Vsebuje protivnetne snovi

Tudi za ta učinek je priporočljiv v obliki soka. Ta varuje pred vnetnimi procesi v telesu in varuje pred artritisom ter drugimi, z njimi povezanimi težavami, za katere so dovzetni zlasti sklepi. Prav tako je učinkovit pri blaženju bolečin v hrbtu ter spodbuja pretok krvi.

Čisti jetra

Sok te gomoljnice doprinese k boljšemu delovanju jeter, saj učinkuje razstrupljevalno in pozitivno vpliva na jetra in žolčnik. Če se težave s temi organi pojavijo, je priporočljivo dva decilitra soka popiti zjutraj na prazen želodec, lahko pa sok uživate tudi kot preventivo.

Manjša podočnjake

Dokazano je, da je krompir odličen za odpravljanje podočnjakov. Na kolobarje narežite večji gomolj in ga pol ure pustite v hladilniku. Ohlajene rezine položite na oči, počakajte deset minut, jih odstranite in podočnjaki bodo manj izraziti ali pa bodo celo izginili.