Kaj storiti, če je spodaj suho

Najbrž ima vsaka ženska kakšno vprašanje v zvezi s spolnostjo, a si ga ne upa izpostaviti pred partnerjem niti prijateljicami, in tudi kadar je pri ginekologu, ne zbere poguma in se tolaži, češ saj zdravnik tako ali tako nima časa za daljši pogovor. Malce smo pobrskali in našli odgovore na najpogostejša.

Zakaj lažje sama doživim orgazem kot v intimnem odnosu s partnerjem? Menda samo okoli 30 odstotkov žensk lahko doživi vrhunec brez draženja klitorisa, in če spadate med njih, morate spremeniti pristop. Če vama ne uspe kljub več pozam, naj vas partner poskuša zadovoljiti pred aktom ali po njem, pri tem pa bo morda na začetku potreboval malce vaše pomoči; pogumno mu pokažite in povejte, na katere gumbe mora pritisniti in kako naj to stori, če pa so neposredni napotki za vas preveč, si priskrbite kakšen priročnik. Lahko ga povabite k skupnemu prebiranju, seks zagotovljen!

Si lahko kako zožim nožnico? Ja, kot lahko treniramo mišice rok ali nog, lahko tudi tiste v vagini, in sicer s keglovimi vajami, s tem pa bomo preprečevali tudi inkontinenco. Ko se staramo, slabijo vaginalne mišice, svoje dodata še morebitna nosečnost in porod, zato je treba skrbeti tudi za njih.

