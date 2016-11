Kaj se zgodi, če zjutraj popijete kozarec vode

Vaša običajna jutranja rutina je videti nekako takole: zbudi vas budilka, in preden odtavate v kopalnico, pristavite kavo, ki jo popijte, ko si privoščite jutranjo osvežitev. A začetek dneva s kozarcem vode je v resnici boljši. In brez skrbi, po njem si še vedno privoščite obvezno kavo. Poglejte pa, zakaj bi ta morala biti na drugem mestu.

Voda izboljša presnovo

Približno dva decilitra vode na prazen želodec za 30 odstotkov izboljša presnovo, so na podlagi študije zapisali v publikaciji Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Zaradi tega sta metabolizem in prebava boljša še ves dan.

Preprečuje zgago

Iz prebavil odplakne vse kisline, ki so se zlasti v požiralniku in želodcu kopičile ponoči in so krive za zgago. Varuje pa tudi zdravje zob in dlesni, saj se iz ustne votline izperejo kisline, ki poškodujejo zobno sklenino.

Varuje pred ledvičnimi kamni

Kozarec vode na tešče v urinu zniža koncentracijo snovi, ki sicer lahko povzročijo ledvične kamne. Seveda pa ne ostanite le pri tem, za zaščito pred ledvičnimi kamni bi na dan morali spiti vsaj liter in pol vode. Rezina limone, ki jo lahko dodate, še okrepi učinke.

Prepreči ali prežene glavobol

Dehidracija je eden glavnih razlogov za glavobole. Zjutraj je telo pogosto dehidrirano, saj vso noč ne dobi tekočine, kozarec vode pa tako prepreči ali celo prežene glavobol.

Iz telesa odplakne strupene snovi

Večkrat greste na malo potrebo, več strupov se z urinom izloči iz organizma. Enačba je v resnici zelo preprosta: pogostost obiska stranišča je odvisna od zaužite tekočine, zato začnite že zjutraj.

Varuje pred boleznimi

Za uspešno obrambo pred gripo, prehladom ali drugimi nevšečnostmi potrebujete optimalno delujoč limfni sistem. Ta je ključen za dobro odpornost in učinkovit le, če je primerno navlažen. Zagotovite mu pravo gorivo že zjutraj: kozarec vode.