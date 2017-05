Kaj se zgodi, če vsak dan pojeste dve banani

Mnoge študije so pokazale, da sta že dve banani na dan dovolj za izboljšanje zdravja in počutja. Dva sadeža zagotovita dovolj energije za 90 minut naporne vadbe. Prav zato so banane priljubljeni sadež mnogih športnikov. V primerjavi z jabolkom banana vsebuje trikrat več fosforja, dvakrat več ogljikovih hidratov, petkrat več vitamina A in železa, štirikrat več beljakovin ter dvakrat več drugih vitaminov in mineralov. Kaj se bo zgodilo, če si boste vsak dan privoščili dve?

Uravnal se bo krvni tlak

Banane so odlične za uravnavanje krvnega tlaka, saj je v enem sadežu kar 420 miligramov kalija, ki skrbi za dobro delovanje srca in uravnava krvni tlak.

Kilogramov bo manj

Banane blažijo tek in pomagajo pri hujšanju. Če se pred poletjem želite znebiti kakšnega kilograma, si vsak dan za malico privoščite dve.

Zmanjšala se bo verjetnost slabokrvnosti

Pomanjkanje železa povzroči slabokrvnost, kar se med drugim kaže v pogosti utrujenosti. Banane vsebujejo veliko železa, zato povečujejo količino hemoglobina v krvi in varujejo pred anemijo.

Izboljšala se bo prebava

Najbrž ste že slišali nasvet, da je ob bolečinah v želodcu pametno pojesti banano. To drži, saj spodbuja prebavo in se z njeno pomočjo snovi, ki povzročajo težave, iz organizma hitreje izločijo.

Ublažili boste zgago

Banane so naravni antacid, ki uravnava izločanje želodčne kisline in pomaga pri težavah z zgago. Že samo po eni boste hitro začutili olajšanje.

Stres bo manj občuten

Študije so pokazale, da banane pozitivno vplivajo na razpoloženje. Triptofan v njih spodbuja možgane k sproščanju serotonina, hormona sreče. Prav zaradi triptofana pa bo, če si jo boste privoščili pred spanjem, nočni počitek boljši.

Imeli boste več energije

Kalij v bananah varuje mišice pred krči, po vadbi si te zato lažje in hitreje opomorejo, prav tako pa banane telesu zagotavljajo veliko moči za premagovanje telesnih naporov.