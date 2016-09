Kaj se zgodi, če prehitro jemo

Pri ljudeh, ki prehitro jedo in prevelike zalogaje hitro požirajo, encimi iz sline ne morejo prepojiti hrane in je, preden ta pride do želodca, ne razbiti na manjše delce. Ob tem pohlastajo veliko zraka, kar povzroči nastanek plinov in napihnjenost. Posledice so tudi občutek težkega želodca, težave s prebavo in zgaga oziroma refluks, pojav, pri katerem se zaužito skupaj z želodčnimi sokovi vrača v požiralnik.

Pomembni prvi koraki

Strokovnjaki opozarjajo, da se prebava začne v ustih. Kadar gre hrana prehitro naprej, se zgodi na začetku povedano, večja pa je tudi verjetnost debelosti, saj praviloma pojemo več kot tedaj, ko jemo počasi, in možgani pravočasno zaznajo občutek sitosti. Vsak grižljaj je zato treba dobro prežvečiti. Kolikokrat, je seveda odvisno od njegove velikosti in teksture. Lahko je dovolj 3-krat, 5-krat, 10-krat ali celo 50-krat. Jejte počasneje, da boste bolj zdravi, pa tudi okusi jedi bodo izrazitejši in obroki prijetnejši.

Jejte več manjših obrokov

Treba bo načrtovati, a nedvomno je to prvi korak. Bodite pozorni na redne obroke, naj bo prehrana pestra, sestavljena iz vseh hranljivih snovi. Nikoli ne dopustite, da bi med obroki minile več kot štiri ure. Tako boste lažje nadzorovali lakoto, ki je velikokrat razlog za prehitro jedenje.

Jejte sede

Za obroke si vzemite čas. Nikoli ne jejte med hitenjem po opravkih ali stoje v kuhinji. Kadar jeste, se osredotočite na hrano in uživajte v njej.

Ne dajte se motiti

Odložite telefon, izklopite televizijo in pozabite na računalnik. Vzemite si 15 minut in v miru zaužijte, kar imate na krožniku.

Uporabite vsa čutila

Med vsakim grižljajem odložite pribor, se osredotočite na okus in vonj ter celo na zvok hrane. Žvečite in mislite samo na tisto, kar je v vaših ustih. Hranjenje je proces, v katerem naj bi uživali z vsemi čutili, osredotočite se nanje, jedli boste počasneje in hkrati uživali v vsakem zalogaju.