Kaj se zgodi, če odlagate malo potrebo

Pogosto se vam mudi z opravili in zato namerno zanemarjate znake telesa, ki opozarjajo, da je mehur poln ali pa nimate prave priložnosti oziroma mesta, kjer bi lahko opravili malo potrebo. Zato urin zadržujete, dokler ga le lahko, kar pa ni najpametnejše.

Kakšne so posledice

Mehur odraslega človeka lahko zadrži tudi pol litra tekočine, preden se pojavi močna potreba po mokrenju, s katero telo možganom sporoča, da je skrajni čas za olajšanje.

Če ta sporočila zanemarite le občasno, resnejših posledic ne bo. Konstantno zadrževanje urina pa lahko oslabi mišice mehurja, kar privede do urinarne retencije oziroma nezmožnosti popolne izpraznitve mehurja. To pomeni, da male potrebe ne boste sposobni opraviti do konca in boste imeli vedno občutek, da morate nanjo.

Prepogosto zadrževanje urina prav tako poveča nevarnost okužbe sečil, tudi mehurja. Ker gre za zelo neprijetne infekcije, je treba vedno, ko potrebo po mokrenju začutite, izprazniti mehur.