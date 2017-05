Kaj se v telesu zgodi, ko si nalakirate nohte

Znano je, da nohti ob pogostem lakiranju porumenijo. Za to so krive kemikalije v lakih. Toda lakiranje negativno vpliva na vse telo. Kaj je v lakih najškodljivejše?

Toluen

Laku zagotavlja enakomerno razporeditev in ohranja barvo, a lahko vpliva na živčni sistem in povzroča težave s plodnostjo. Glavoboli, slabost in vrtoglavica so najpogostejše negativne posledice uporabe lakov s to sestavino.

Formaldehid

Brezbarvni plin, ki lakom podaljšuje obstojnost in lahko pri alergičnih izzove dermatitis, v najhujšem primeru privede do spremenjenega srčnega ritma, povezan pa je tudi z nekaterimi oblikami raka.

Dibutilftalat

Uporablja se za zagotavljanje sijaja lakom in povzroča spremenjeno delovanje ščitnice, ginekološke težave in bolezni dihal.

Posledice

Britanski znanstveniki so odkrili, da lahko kemikalije iz lakov prodrejo v naše telo in spremenijo delovanje hormonov. Test, v katerem je sodelovalo 24 žensk, je pokazal, da je bilo pri tistih, ki so imele nalakirane nohte, v organizmu še 10 ur po nanosu laka spremenjeno hormonsko ravnovesje, s tem pa moteno delovanje žlez z notranjim izločanjem, presnove in organov za reprodukcijo. Zlasti skrbi dejstvo, da dandanes najstnice in celo mlajše deklice vsakodnevno uporabljajo lake. Ker so te v fazi intenzivne rasti in razvoja, so najdovzetnejše za negativne učinke.

Kakšne lake izbrati?

Bi se morali lakiranju nohtov zato odpovedati? Odgovor je negativen, saj so nekateri proizvajalci prepoznali nevarnost in so izločili škodljive kemikalije. Njihovi laki so označeni z oznakami 5-free oziroma 3-free. Pred nakupom zato preverite embalažo in se prepričajte, da izbrani lak ne vsebuje formaldehida, toluena, ftalata oziroma t. i. škodljivega trojčka.