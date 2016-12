Morda ste prepričani, da vam pomanjkanje spanca prav nič ne škoduje. A četudi se vam zdi, da je pet ur nočnega počitka za vas povsem dovolj, njegove količine nikar preveč ne okrnite, saj je s spanjem tesno povezano vaše zdravje. Psihično in fizično. Poglejte, kaj se v telesu dogaja, če ne spite dovolj.

Možgani delujejo slabše

Pomanjkanje spanca zmanjšuje dotok krvi v možgane in ti zato težje izvajajo zahtevne miselne procese. Tako je okrnjena možnost za reševanje težav, oslabljene so kognitivne funkcije, slabše je konstruktivno razmišljanje ter oteženo sprejemanje logičnih zaključkov.

Slabi tudi spomin

Več študij je pokazalo, da spanec spodbuja živčne povezave, ki krepijo pomnjenje in ob pomoči katerih je lažje priklicati že usvojene informacije. Pomanjkanje spanca torej slabi spomin.

Razdražljivi ste

Del možganov, ki je zaslužen za razmišljanje in sprejemanje logičnih zaključkov, je povezan s tistim predelom malih sivih celic, ki nadzoruje čustva, kot so strah, jeza in tesnobnost. Magnetna resonanca je pokazala, da pri nenaspanih ljudeh povezava med temi centri slabi, zato težje nadzorujejo strah, jezo in razdražljivost.

Slabše vozite

Pomanjkanje spanca ne ogroža le vašega zdravja – če nenaspani sedete za volan, ogrožate tudi življenja drugih. Glede na številne raziskave nenaspanost zmanjšuje pozornost, odzivnost in druge miselne ter telesne funkcije, ki jih potrebujemo med vožnjo. Pomemben je podatek, da pomanjkanje spanja na sposobnost vožnje deluje podobno kot alkohol.

Redite se

Vse več je dokazov, da pomanjkanje spanja deluje na hormone, ki so povezani z uravnavanjem teže. Pri nenaspanih ljudeh je v telesu več hormona grelina. Ta je odgovoren za občutek lakote. Na drugi strani je manjša količina leptina, ki blaži željo po hrani. Prav tako je, kadar smo utrujeni, metabolizem počasnejši, količina maščobnih oblog se zato izdatneje kopiči, hkrati po neprespanih nočeh najbolj diši mastna in visoko kalorična hrana.

Manjša se libido

Morda je izgovor za izogibanje seksu res utrujenost, a tudi tu so v ozadju hormoni. Dokazano je, da je količina hormonov, ki so zaslužni za spolno slo, pri ljudeh, ki spijo samo pet ur, za 15 odstotkov manjša kot pri ljudeh, ki si za spanec vzamejo vsaj osem ur.

Hitreje zbolite

Pomanjkanje spanja vpliva na odpornost, natančneje zmanjšuje sposobnosti imunskega sistema za boj z okužbami. Prav zato ste tedaj, kadar ste neprespani, dovzetnejši za bakterijske in virusne okužbe, telo pa potrebuje več časa, da jih preboli.