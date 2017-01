Kaj se v resnici zgodi, ko vam zaspi roka ali noga

Zagotovo poznate občutek, ki se pojavi, kadar predolgo sedite s prekrižanimi nogami. Zdi se, da vas, ko vstanete, te nočejo ubogati, v njih pa se sprehaja na milijone mravljincev. Stresanje in počepi ne pomagajo, sčasoma pa mravljinčenje izgine samo od sebe. Podobno se zgodi z roko, kadar ste v nenavadnem položaju nanjo dolgo naslonjeni.

Nič hudega

Seveda se kar samo po sebi poraja vprašanje, kaj bi lahko bilo narobe, a na srečo ni nič resnejšega. »V medicinskem žargonu se stanje imenuje parestezija in do nje pride, kadar se daljši čas vrši pritisk na določen živec, ter izgine kmalu, ko se pritisk sprosti,« tolaži Lisa Ashe, fizioterapevtka iz Virginije.

Kadar je stanje začasno

V medicini je parestezija razdeljena v več kategorij. »Tako imenovana parestezija sobotne noči opisuje tisto, ki se pojavi, ko nekdo zaspi z roko čez stol (kot se pogosto zgodi po nekaj preveč kozarčkih). Tedaj se vrši pritisk na pazdušni (aksialni) ali koželjnični (radialni) živec, zaradi česar omrtvi roka in prizadeti po bujenju v njej nima prave moči,« pravi Larry Burchett, fizioterapevt iz Kalifornije. »Potem je tu še parestezija poročne noči, do katere pride, kadar nekdo zaspi naslonjen na roko partnerja in se vrši pritisk na iste živce.« V obeh primerih gre za trenutno stanje, ki kmalu, ko se pritisk sprosti, izgine, pravi Burchett. Ta dodaja, da je podoben občutek mravljinčenja lahko prisoten tudi ob pritisku na arterije.

Medtem ko se mravljinčenje lahko pojavi na vseh delih telesa, kjer mehko tkivo obkroža žile in živčevje, deli, ki jih varujejo kosti (prsni koš in glava ter hrbet) ne bodo prizadeti.

Če ne izgine

Včasih zoprn občutek ne izgine. Največkrat tedaj, kadar ga izzovejo ponavljajoči se gibi (denimo uporaba telefona). »V tem primeru lahko prestavlja resnejšo težavo. Med uporabo telefona ali pri drugih podobnih dejavnosti prihaja do ponavljajočih se gibov, med katerimi so konstantno obremenjeni živci v zapestju,« pravi svetovno priznan nevrokirurg Todd Lanman. Če se mravljinčenje velikokrat pojavlja v vašem palcu, kazalcu in sredincu, gre lahko za sindrom karpalnega kanala in bo potreben kirurški poseg. Sicer se bo težava stopnjevala in pripeljala do pešanja moči v rokah, slabljenja koordinacije prstov in trajnih poškodb živcev.

Drugi težavnejši primer parestezije, ki oslabi moč rok ter prizadene zlasti prstanec in mezinec, je lahko posledica poškodb ulnarnega živca v komolcu. Če pojav tedaj, ko iztegnete roko, ne popusti in je stalno prisoten, bo potreben obisk pri zdravniku, ki bo prepoznal morebitno resnejšo težavo.

Sicer pa velja, da ne glede na to, na katerem delu telesa se mravljinčenje pojavi, če ob sprostitvi pritiska ne izgine, poiščite zdravniško pomoč. Zlasti kadar ga spremlja pešanje mišic. Prav tako tudi, če do njega pride brez pravega vzroka. Nevrolog bo lahko potrdil ali ovrgel sum na resnejše poškodbe.

Kako preprečiti

Povsem morda ne bo mogoče, najlažje se mravljinčenju udov izognemo z gibanjem in izogibanjem ponavljajočim se gibom. Pritisk na živce in arterije je najmočnejši, kadar ste dolgo v enem položaju. Če se boste vsake toliko malo razgibali ali spremenili položaj udov, pa vam roka ali noga ne bo tako pogosto zaspala.