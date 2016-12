Kaj pri mačku pomaga in kaj ne

Po veseli, neprespani noči, v kateri ste pretiravali z opojno kapljico in dobro hrano, pozabite na idejo o mastnem zajtrku. Ta ne bo prinesel olajšanja. Najboljše zdravilo za odpravljanje posledic takšnega in drugačnega pretiravanja je zmerna vadba, kar dokazujeta dve raziskavi.

Pretiravanje z alkoholom

V prvi so strokovnjaki z univerze Louisville miške razdelili v dve skupini. Tistim v prvi so 12 tednov dovajali alkohol, onim v drugi pa slano raztopino. Polovica živalic je nato 12 tednov tekla na kolesu, druga polovica pa te možnosti ni imela. Pri miškah, ki so pile alkohol in niso vadile, so opazili poškodbe na mitohondrijih, strukturah, ki so v skoraj vseh celicah živih organizmov in v katerih potekajo številni celični procesi. Prav tako so imele te miške težave s spominom in zmanjšano število nevronov. Na drugi strani pri miškah, ki so tekle na kolesu, teh poškodb ni bilo zaznati ne glede na to, ali so pile alkohol ali ne.

Pretiravanje s hrano

Strokovnjaki z univerze Michigan pa so odkrili, da zmerna telovadba varuje pred prenajedanjem oziroma pred posledicami tega. Tkiva v organizmu namreč ščiti pred vnetnimi procesi in pred upočasnjeno presnovo. Znanstveniki so pod drobnogled vzeli štiri aktivne in štiri neaktivne posameznike, ki so v tednu dni vsak dan zaužili 30 odstotkov več kalorij kot običajno. »Rezultati so bili jasni: pri tistih, ki niso vadili, je bilo po tednu dni zaznati znatno manj vnetih mišičnih tkiv in tudi bolečin,« je povedala Alison C. Ludzki, vodja študije.

Ne segrevanja, telo potrebuje ohlajanje

Kot je povedal antropolog Jim Schaeffer, običajna zdravila proti alkoholnemu mačku, kot so savnanje, intenziven tek ali drugačne oblike treninga, ki spodbujajo znojenje, ne pomagajo. Čeprav velja prepričanje, da znojenje pospešuje izločanje alkohola iz telesa, obisk savne in telesni napori nimajo pravega učinka. Hlajenje organizmu pomaga pri okrevanju, torej ima sprehod na mrazu največji učinek, priporočljiva pa sta seveda še počitek in uživanje večje količine vode.

Rahla vadba pomaga tudi pri prenajedanju. Ustvarja namreč občutek zadovoljstva, ker pa telo ni izpostavljeno težkim naporom, po njej nima potrebe po nagradi, ki je največkrat mastna hrana. V prazničnih dneh torej vadite zmerno, večkrat se podajte na sveži zrak in tako odpravite ali preprečite neljube posledice prazničnega veseljačenja.