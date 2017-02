Kaj pomeni dobro spati

Težave s spanjem so včasih povsem očitne: če se večino noči nemirno obračate po postelji ali se vsako uro zbujate, je zagotovo nekaj narobe. Slaba kakovost spanja pa je lahko tudi bolj prikrita. Do nedavnega natančnih kriterijev, po katerih bi lahko dober spanec ločili od slabega, ni bilo.

To se je spremenilo zadnji mesec lani, ko je fundacija za spanje (National Sleep Foundation) v publikaciji Sleep Health objavila smernice oziroma priporočila za dober spanec. Te so nastale z analizo 277 predhodnih študij. Izsledki lahko posameznikom pomagajo pri določanju, kako dobro so ponoči spali, in pri prepoznavanju težav.

Strokovnjak za medicino spanja Philip Gehrman, profesor psihiatrije na pensilvanski univerzi, pravi, da smernice določajo, kaj je sprejemljivo in kaj ni, ter upoštevajo številne znake kakovosti spanca. Vključujejo čas, ki ga nekdo potrebuje, da končno zaspi, podatek, kolikokrat se ponoči zbudi, koliko časa mine, da zaspi nazaj, in koliko časa v postelji le dremlje.

Zaspite v pol ure ali manj

Če po tem, ko se v posteljo uležete, zaspite v pol ure ali manj, nimate razloga za skrb. Pol ure je povsem primeren čas, ko naj bi zaspali. Če se to ne zgodi, obstajata večinoma dva vzroka. »Lahko ste šli prezgodaj spat in vaša notranja ura še ni bila naravnana na počitek ali psihično in miselno še niste bili pripravljeni na spanje,« pravi Gehrman in dodaja, da se vzrok lahko skriva tudi v dejstvu, da ste bili pred počitkom udeleženi v aktivnostih, ki so na telo in možgane delovale stimulativno.

Res je ležanje v postelji in čakanje na spanec vse prej kot prijetno, saj vodi v napetost in živčnost, spanje pa se zato vse bolj odmika. Da bi se temu izognili, se vsaj uro pred počitkom predajajte sproščujočim aktivnostim, kar pomeni nič dela, elektronske pošte in računalnika. Če to ne bo pomagalo, spremenite spalno rutino in se v posteljo podajte kasneje, natančneje takrat, ko boste res utrujeni.

Ponoči se za pet minut zbudite, vendar ne več kot enkrat

Za starejše od 65 let je sprejemljivo tudi dvakrat. »Če se zbudite, se obrnete in takoj zaspite nazaj oziroma ste budni manj kot pet minut, ste lahko mirni,« tolaži Gehrman. Če se zbujate pogosteje in menite, da so v ozadju težave z zdravjem, se posvetujte z zdravnikom. »Sicer pa je vzrok za nočno zbujanje pogosto vračanje želodčne vsebine v požiralnik (refluks), kar pomeni, da ste pretiravali z večerjo. Lahko gre za spalno apneo ali prikrite bolečine,« meni strokovnjak in dodaja, če očitnega vzroka za večkratno zbujanje ni, obiščite zdravnika.

Nazaj zaspite v 20 minutah

Pri odraslih je sprejemljivo pol ure. Včasih za to, da zaspimo nazaj, potrebujemo več časa. Zlasti če ponoči vstanemo, ker moramo na stranišče ali pogasiti žejo. V tem primeru telo potrebuje od 15 do 20 minut, da se znova umiri. Če to traja več kot 20 minut, v telesu naraste napetost, zaradi katere je vse težje nazaj potoniti v sen.

Tedaj strokovnjak svetuje pomirjujoče početje, ki ne vključuje gledanja televizije ali uporabe računalnika. Bolj primerno je branje knjige, poslušanje glasbe ali barvanje. Morda se res zdi, da te dejavnosti niso v prid spanju, a prav preusmeritev pozornosti je tisto, kar možgani v takem trenutku najbolj potrebujejo.

Od časa, ki ga preživite v postelji, spite 85 odstotkov

Če boste upoštevali prejšnja priporočila, bo telo za to poskrbelo samo. Če pa se vam zdi, da spite manj, se ozrite po spalnici, ki naj bi bila namenjena zgolj počitku in seksu. »Za druge dejavnosti postelja ni primerna,« pravi specialist in pri tem zlasti opozarja na gledanje televizije, brskanje po telefonu ali pošiljanje elektronske pošte. S tem namenom prav tako iz spalnice odstranite vse, kar vanjo ne sodi, od elektronske opreme do naprav za vadbo. Spanec bo tedaj zagotovo boljši.