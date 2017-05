Kaj pomeni, če vam sivijo sramne dlake

Pogled na prve sive sramne dlake na venerinem gričku je vse prej kot prijetno. A vendar gre za povsem normalen pojav, do katerega pride z leti. »Kakor posivijo lasje, posivijo tudi dlake na drugih delih telesa,« pojasnjuje Sejal Shah, dermatolog iz New Yorka. »Dejstvo je, da bodo sramne postale sive, kdaj natanko, pa je odvisno zlasti od genov in ne nujno povezano s sivenjem las na glavi.«

Nepovezano s sivenjem las

Okoli 23 odstotkov vseh ljudi ima pri 50 letih približno polovico sivih las, so objavili v britanskem dermatološkem društvu. »Sramne dlačice lahko posivijo prej ali kasneje. Če pa se vam zdi, da se je to zgodilo prehitro, je lahko razlog v pomanjkanju vitamina B12, nepravilnem delovanju ščitnice ali hipofize,« pravi Shah.

Nemogoče je preprečiti

Sivenje las in drugih dlak na telesu je torej odvisno predvsem od genetiko, vseeno pa ga je mogoče nekoliko odložiti. Prvi korak k temu je prenehanje kajenja. Študije kažejo, da je pri kadilcih v primerjavi z nekadilci dvainpolkrat večja verjetnost, da bodo posiveli (pre)zgodaj. Tudi dodatki prehrane z vitaminom B12, selena in joda lahko upočasnijo proces, vendar se, preden jih začnete uživati, posvetujte z zdravnikom.

Kaj torej storiti?

Če prej omenjeno ne bo v pomoč in se ne želite prepustiti toku narave, je ena od rešitev popolna depilacija, obstajajo pa tudi posebne barve za dlake na intimnem področju, a z uporabo nikar ne pretiravajte. Najboljše bo, če si dlačice pristrižete čisto na kratko in sivine sploh ne bo opaziti. Izbira je povsem vaša.