Kaj počnejo tisti, ki nikoli ne zbolijo

Zagotovo je v vaši družbi vsaj nekdo, ki mu uspe vse leto ostati zdrav. Tudi tedaj, ko vsi okoli njega kihajo in kašljajo, se ga virusi ne primejo. Nedvomno pozna teh sedem skrivnosti ljudi, ki nikoli ne zbolijo. Kaj počnejo drugače?

Jedo zdravo

Mediteranski način prehrane se je že večkrat izkazal za zdravju najprijaznejšega. Temelji na zdravih maščobah, beljakovinah, svežem sadju in zelenjavi. Ti so na jedilnikih vse leto. Nepredelana, sveža hrana, sestavljena pretežno iz sezonskih živil, je nedvomno ključ do zdravja, na drugi strani pa so njegovi sovražniki predelana hrana, polna nezdravih maščob ter belega sladkorja, moke in soli.

Spijo dovolj

Kar pomeni vsaj sedem ur na noč. Strokovnjaki pravijo, da je primerna količina spanca eden od osnovnih pogojev za zdravo življenje. Raziskava univerze Carnegie Mellon in medicinskega centra iz Pittsburgha je pokazala, da je pri osebah, ki na noč spijo od pet do šest ur, za 30 odstotkov večje tveganje za prehlad v primerjavi z onimi, ki si vsako noč privoščijo od sedem do devet ur počitka.

Nadzorujejo stres

Stres dokazano slabi odpornost, strokovnjaki pa so prepričani, da ga je mogoče nadzorovati. Predvsem z boljšo organizacijo vsakodnevnih obveznosti ter s primernimi sprostitvenimi tehnikami. Poleg tega je vsakodnevno napetost mogoče premagati s priljubljenimi dejavnostmi, kot so ples, druženje s prijatelji in z osredotočanjem na pozitivne vidike življenja. Vse to ne vpliva le na počutje, temveč tudi na močan imunski sistem, ki se tako lahko uspešno bori proti številnim nadlogam.

Pogosto umivajo roke

Čez dan se pogosto dotikamo raznih površin, na katerih se nahajajo nesnaga, bakterije ter virusi. Ti so velikokrat prisotni tudi tam, kjer jih ne bi pričakovali: na tipkovnicah, telefonih, daljinskih upravljavcih, kljukah vrat. Da bi se izognili stikom z njimi, si dosledno in ob vsaki priložnosti temeljito umivajo roke.

Redno vadijo

Redna vadba krepi odpornost in ob njeni pomoči se manjša tveganje za okužbe dihal, je odkrila v publikaciji Journal of Sport and Health Scinece objavljena študija. Pozitivne učinke vadbe si je mogoče zagotoviti že, če se boste kateri koli aktivnosti predajali trikrat na teden za pol ure, še bolje pa bo, če se boste vsak dan za 20 minut podali na svež zrak.

Če je le mogoče, v službo hodijo peš

Tako ubijejo dve muhi na en mah: izogibajo se javnemu prevozu in s tem niso izpostavljeni okužbam, ki se v gneči hitro širijo, ter se hkrati gibajo in s tem krepijo odpornost.