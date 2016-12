Kaj na sposobnost vožnje vpliva tako kot alkohol

Vsi vemo, da je vožnja pod vplivom alkohola nevarna, ena novejših raziskav pa je razkrila, da obstaja še en dejavnik, ki ima nanjo enak vpliv kot opitost, vendar ga vozniki večinoma zanemarijo.

Usodna utrujenost

Ameriška raziskava je namreč pokazala, da se tveganje za prometno nesrečo poveča za štirikrat, kadar sedemo za volan po noči, v kateri smo spali manj kot pet ur. Kar pomeni, da je nevarnost zanjo tolikšna, kot če bi vozili pod vplivom alkohola.

Po poročanju ameriške organizacije za prometno varnost AAA Foundation for Traffic Safety se s spanjem ure ali dveh ur manj od priporočenega časa tveganje za nesrečo podvoji.

Kar je pri celotni zgodbi najbolj skrb vzbujajoče, je anketa, izvedena v različnih delih združenih državah Amerike. Ta je pokazala, da 35 odstotkov odraslih na noč spi manj kot sedem ur, 12 odstotkov pa je povedalo, da običajno spijo pet ur ali manj, čeprav vsak dan sedejo za volan.

Skrb vzbujajoči podatki

»Nerealno je pričakovati, da boste ob pomanjkanju spanca dobro delovali v prometu. Naša nova študija je pokazala, da je tveganje za nesrečo po manj kot petih urah spanja enako, kot če bi vozili pod vplivom alkohola,« opozarja David Yang, izvršni direktor omenjene organizacije. Ta je študijo izvedla na reprezentativnem vzorcu 7234 voznikov, ki so bili udeleženi v 4571 prometnih nesrečah. Vsak tretji je priznal, da se je vsaj enkrat v zadnjem mesecu med vožnjo težko boril z odprtimi očmi. Kot najpogostejši izgovor za utrujenost za volanom so sodelujoči navedli pomanjkanje časa za spanec.

Prav tako je premisleka vredno dejstvo, da je več kot polovica sodelujočih, ki so nesrečo povzročili zaradi utrujenosti in so za volanom zaspali, povedala, da utrujenosti sploh niso občutili.