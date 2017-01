Kaj morate vedeti, če pogosto pokate prste

Zagotovo poznate vsaj nekoga, ki, kot pravimo, poka prste. Morda to počnete tudi sami. Nedvomno pa ste že slišali, da tako početje sklepom škoduje in da povzroča celo artritis. A kot zatrjuje internist Alex Foxman z inštituta Beverly Hills, to ne bo držalo. Res je nekaj študij pokazalo, da so pri posameznikih, ki pogosto pokajo prste, lahko prisotne bolečine, zatekanje sklepov ter upad moči v rokah, vendar vzrok za to ni pokanje samo, temveč katera od neodkritih poškodb.

Drugo mnenje

Z njim se strinja Pamela Arsove iz medicinskega centra Long Island, ki pravi, da obstajajo sicer redki primeri, pri katerih se pri posameznikih barva kože okoli sklepov spremeni, sklepi pa zatekajo in tem je pokanje prstov res odsvetovano.

V bistvu je dobro

»Če pa vam to početje prinaša ugodje in prijetne občutke, vam ne bo škodovalo. Zvoki, ki jih slišite, so v bistvu posledice pokanja mehurčkov plina, ki se kopiči v tekočini okrog sklepov,« pojasnjuje dr. Foxman.

Študija, v kateri sta ameriški kirurg Robert Szabo in radiolog Robert Boutin preučevala roke pred pokanjem in po njem oziroma po 'lomljenju prstov', je celo razkrila, da početje na roke in sklepe vpliva pozitivno. Ljudje, ki so se mu predajali, niso imeli nikakršnih težav, so pa bile njihove roke po pokanju gibljivejše. Spremenjene barve sklepov in zatekanja teh pa nista mogla povezati s tem, velikokrat nezavednim, početjem, piše Reader's Digest.