Kaj morate takoj storiti za mlajšo kožo

Strokovnjaki opozarjajo, da na videz povsem nedolžne navade lahko na koži pustijo resne poškodbe, ki vodijo v hitrejše staranje našega največjega organa. Poglejte, s katerimi drobnimi spremembami si boste podaljšali mladosten videz.

Zamenjajte žarnice

To, da sončni žarki pospešujejo nastajanje gub, pigmentnih madežev in kožnega raka, je povsem jasno. Manj znano pa je, da tudi v zavetju štirih sten pred vplivi svetlobe nismo povsem varni. »LED svetila sproščajo določeno raven UV žarkov,« pojasnjuje Mona Gohara, profesorica dermatologije na univerzi Yale. Prav tako koži niso prijazne močne stropne luči v pisarnah in trgovinah. Svetloba iz njih namreč povečuje tveganje za melasmo, gre za neenakomerno obarvano polt na obrazu. A preden preskočite na sveče naj vas potolažimo: notranja svetloba je do kože veliko prijaznejša od zunanje, poleg tega pa je njene vplive lažje nadzorovati. Gohara svetuje uporabo običajnih, nizko energetskih žarnic nižje moči, na stop namestite zatemnjena svetila, ko se odpravite na zrak, pa kožo vedno zaščitite s kremo z zaščitnim faktorjem.

Znižajte gretje

V hladnem in mrzlem delu leta bomo seveda poskrbeli, da nas ne bo zeblo. Prižgane peči bodo zagotovile prijetno počutje, a ne glede na to, kakšne vrste so, z njihovo močjo ne gre pretiravati. »Pretirana vročina koži škoduje. Zlasti to velja za tako imenovane infrardeče peči. Te sproščajo infrardeče žarke, ki jih mi čutimo kot toploto. In več, toplote kot jo oddajajo, večjemu infrardečemu sevanju smo izpostavljeni,« pravi dermatolog Joshua Zeichner iz bolnišnice Mount Sinai. Zmerne količine teh žarkov na kožo vplivajo pozitivno, saj spodbujajo nastajanje kolagena in elastina, pretiravanje pa na drugi strani vodi v nastanek pigmennih madežev in melasme. Kaj lahko storite? »Kot rečeno, s toploto, ne glede na njen vir, ne gre pretiravati. Ni vam treba takoj zavreči sušilca za lase ali likalnika, se pa previsokim temperaturam izogibajte, kolikor je le mogoče. Ne stojte pred vročo pečico, pri dolgih telefonskih klicih pa uporabite slušalke, saj tudi zaslon oddaja toploto, ki prihaja v neposreden stik s kožo,« svetuje dermatolog.

Odvrzite žvečilni gumi

Vaša učiteljica v tretjem razredu najbrž ni vedela, da vam je tedaj, ko vam je ukazala zavreči žvečilni, dala dober nasvet za lepo in mladostno polt. »Ponavljajoči se gibi med žvečenjem spodbujajo nastanek gub okoli ust,« pravi dermatologinja iz New Yorka Macrene Alexiades. Svetuje, da se žvečilnim izogibate, oziroma jih ne žvečite več kot deset minut na enkrat. Če z njim skušate prelisičiti željo po prigrizkih, si raje pomagajte s skodelico metinega čaja ali vode z limono.

Ne pretiravajte s tehnologijo

Seveda vas vaš pametni telefon spremlja povsod, a vedno, ko na njem prebirate sporočila ali brskate po spletu, ste z glavo sklonjeni proti njemu. V eni od raziskav se je izkazalo, da v povprečju na dan 150-krat pogledamo na zaslon. Ponavljajoči se gibi pa vplivajo na kožo na vratu, ta izgublja elastičnost in na njej se pojavijo gube. »Vzdržite se pretiranega zrenja na zaslon, kadar ne gre drugače, ga pridžite malce više, v nivoju oči. Namesto, da prijatelju pošiljate kratka sporočila, ga pokličite, (pri dolgih pogovorih pa uporabljajte slušalke. Ne gre pa pozabiti na dosledno nego vratu. Ta je prav tako pomemben, kot obraz, zato ga ne pozabite redno hraniti in vlažiti s primernimi kremami,« svetuje Zeichner.