Kaj kam v hladilniku

Prihajajo topli dnevi, ko bomo še več stvari shranjevali v hladilnik. Pri tem ne smemo pozabiti, da ga ni priporočljivo napolniti do zadnjega kotička.



Pustimo nekaj prostora, da bo hladen zrak lahko nenehno in neovirano krožil.



Če bi radi podaljšali rok trajanja hrane in ohranili njeno svežino, je še toliko bolj pomembno, da nekaj pozornosti namenimo tudi temu, kako bomo v hladilniku izdelke razporedili, saj so zanj značilna različna temperaturna območja.



Če bomo živila pravilno shranjevali, jih bomo manj zavrgli, kar se na koncu pozna tudi v denarnici.



Osnovni napotki



Večjih količin tople hrane ne smemo shranjevati neposredno v hladilnik. S tem bi lahko povzročili dvig temperature, zato pustimo, da se ohladi na sobno temperaturo. Shranimo jo v dobro zatesnjeni posodi, da se vonj ne bo širil po vsem hladilniku. Poleg tega je tako manjša možnost vnosa nezaželenih bakterij.



Sveže meso, perutnino in ribe pustimo do uporabe v originalni embalaži, saj tudi tako zmanjšamo izpostavljenost hrane škodljivim bakterijam.



Ravno tako do uporabe pustimo v originalni embalaži sir, po odprtju pa ga ovijemo v povoščen papir ali plastično folijo.



Priporoča se tudi, da mleko raje kot v kartonski embalaži shranjujemo v plastičnih ali steklenih steklenicah, saj se v bližini kartona bakterije pogosteje razvijejo.



Vrata so najtoplejša



Zanimivo je, da je večina hladilnikov taka, da je na vratih prostor, namenjen hrambi jajc in kartonske embalaže, torej tudi mleka. A strokovnjaki pravijo, da vrata za to niso najbolj primerna, ker so najtoplejši del, še posebno če jih pogosto odpiramo.



Priporočajo, da se jajca hranijo v originalni embalaži na višjih policah, mleko pa na policah sredi hladilnika. V vratih shranjujemo živila, ki so najbolj odporna proti pokvarljivosti in potrebujejo manj hlajenja.



To so omake, sokovi in druge pijače, gorčica, ajvar, marmelada in maslo. Pri odločanju, kaj hraniti na vratih, nam lahko pomaga oznaka na živilih – po odprtju hraniti v hladilniku.



Po policah



Zgornje police imajo najbolj stabilno temperaturo. Na njih shranjujemo živila, ki ne potrebujejo kuhanja, kot so na primer narezki, sir, namazi in ostanki skuhanih jedi. Nekateri priporočajo, da se tukaj hranijo tudi zelišča.



Svežino bodo dlje ohranila, če jih bomo postavili v posodo z vodo in rahlo prekrili s plastično vrečko. Spet drugi pa zagovarjajo, da se zelišča hranijo v predalih za sadje in zelenjavo.



Srednje police so namenjene mlečnim izdelkom, torej mleku, jogurtom, smetani. Spodnja polica je najhladnejši prostor v hladilniku.



Tu shranjujemo sveže meso, perutnino in morske izdelke. Tako preprečimo tudi, da bi morebitne kapljice od teh izdelkov kapljale po drugih živilih.



Sadje in zelenjava



Namen predalov v hladilniku je vzdrževanje vlažnega prostora, ki ohranja svežino sadja in zelenjave. Osnovni napotek pri hrambi teh živil, ki pa ga seveda le težko upoštevamo, je, da ne hranimo skupaj različnih vrst.



Nekatero sadje in zelenjava namreč oddaja plin etilen, ki pospešuje proces zorenja pri sadežih, ki so shranjeni v neposredni bližini. Prehitro zorijo in začnejo gniti. Seveda sadje in zelenjavo pred uživanjem operemo, nikakor pa ne, preden ju damo v hladilnik, ker bo sicer tudi to razlog za hitrejši propad.