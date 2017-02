Kaj jesti za raven trebuh

Telovadite, delate trebušnjake, tečete in hodite na pilates, kavbojke pa so vam okoli pasu še kar preozke? Se počutite napihnjeno in ne hodite redno na stranišče? V prehrano vključite prava živila, morda se tukaj skriva ključ do lepega, ravnega trebuščka in zdrave prebave.



Česen zaradi protiglivičnih in antibakterijskih lastnosti blagodejno deluje na prebavo in želodec, zato se ga nikar ne izogibajte – če vas morda skrbi neprijeten zadah, ki ga imate po uživanju belih stokov, ga lahko bistveno omilite z žvečenjem svežih peteršiljevih vejic ali pitjem limonade ali zelenega čaja.



Poznavalci priporočajo tudi artičoke, saj so odličen vir inulina, zelo učinkovitega prebiotika, ki v črevesju spodbuja rast koristnih probiotičnih bakterij, ter ingver, ki stimulira proizvodnjo želodčne kisline in prebavnih sokov, s čimer potiska hrano proti koncu prebavne poti. Dodate ga lahko juhi, omakam, zelenjavnim smutijem, naribanega pa na solato ali v čaj – sveže nariban ingver, prelit z vročo vodo, je fantastičen napitek za prebavo! In da ta deluje nemoteno, nujno potrebujemo vlakna, toda pšenična so lahko zelo kruta do črevesja, boljša izbira so ovsena; oves povrhu tudi niža holesterol in uravnava sladkor v krvi.



Poznate kimči? Gre za tradicionalno korejsko jed, vloženo zelenjavo, po navadi korejsko zelje, kumare, redkvice, s čilijem, ki ima ogromno vitamina C, karotena, zelo malo kalorij in kup zdravju prijaznih bakterij, med njimi celo posebna Lactobacillus kimchii, ki ugodno vplivajo na prebavo. Kimči, naravni probiotik, je torej korejska različica našega kislega zelja, le da je v njem več vrst zelenjave in začimb – posezite torej po domačem!



V nasprotju s splošnim prepričanjem več ljudi trpi zaradi pomanjkanja želodčne kisline, ne viška, kar je vzrok slabe prebave, riganja in zgage; žlička jabolčnega kisa z malce vode neposredno pred obrokom lahko pomaga vzdrževati zdravo raven želodčne kisline, a pozor, tega ne počnite, če že jemljete zdravila za to tegobo.



Delovanje prebavnih sokov spodbudi grenki okus vodne kreše, če jo boste uživali, boste pomagali tudi jetrom, da se znebijo strupov, in pripomogli k absorpciji vitaminov A in E, ki sta ključna za razgradnjo maščob.



V kostni juhi, ki je na štedilniku počasi vrela več ur, je veliko dragocenih mineralov in želatine iz kosti, in slednja lahko pomaga obnoviti črevesno sluznico, izvrsten vir cinka, ključnega za dobro stanje črevesja, pa so bučna semena. Ste vedeli, da so surova tradicionalno uporabljali kot zdravilo proti parazitom? No, zdaj je priporočljiveje, da jih malce popražite in zaužijete, s čimer imate od njih še več koristi.