Jutranja vadba zavira željo po hrani in spodbuja hujšanje

Mišice so zjutraj spočite in najbolj sposobne uporabiti dodatni kisik, ki z vadbo pride v telo. Hkrati so zmožne večjih naporov. Vse to so dobri razlogi, ki govorijo v prid jutranji rekreaciji.

Ob vseh teh so strokovnjaki z ameriške univerze Brigham Young dokazali, da 45 minut zmerne jutranje vadbe ublaži potrebo po hrani, učinek pa je opazen še ves dan. Sodelujoči v njihovi študiji, ki so aktivno začeli dan, niso čutili potrebe, da bi kasneje s hrano nadomestili z vadbo izgubljeno energijo. Jutranja telovadba je pri njih prav tako povečala količino dnevnih aktivnosti, kar strokovnjaki utemeljujejo s tem, da navdaja z energijo, ki je prisotna še ves dan.

Še več pozitivnih vplivov

Ob tem jutranje aktivnosti spodbujajo izgubljanje kilogramov. Študije so pokazale, da je vadba s praznim želodcem odlična za preprečevanje debelosti in odpornosti proti inzulinu, saj simpatični živčni sistem, ki ga aktivira, ob pomanjkanju hrane uravnava metabolizem in spodbuja izgorevanje maščob.

Kombinacija nočnega posta in vadbe namreč povečuje vpliv katalizatorjev (spojin, ki v telesu pospešujejo kemične reakcije), da telo prisilijo k porabi nakopičenih maščob. Če imate težave z vadbo na prazen želodec, lahko zaužijete 20 gramov beljakovin, ki se hitro absorbirajo, kot so beljakovine iz sirotke, svetujejo fitnes strokovnjaki.

Tudi zvečer ni slabo

Vadba v pozno večernih urah sicer lahko moti spanec, saj ovira nastajanje hormona spanja melatonina, a študije so dokazale, da popoldanska vadba na to ne vpliva. Tisti, ki so v eni od njih pozno popoldne 35 minut intenzivno vadili, so spali bolje od onih, ki so se telesnim aktivnostim povsem izognili.

Poiščite zase najboljši čas

Če niste prepričani, kateri čas vadbe je za vas najboljši, ga poiščite s preprostim poskusom: mesec dni vadite zjutraj in nato mesec dni zvečer ter opazujte odzive telesa. Pomembnejše kot to, v katerem delu dneva se znojite, je, da si za vadbo vzamete čas in se po njej dobro počutite.