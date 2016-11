Jojo učinek resno ogroža srce

Nekaj kilogramov več tedaj, ko se leto prevesi v hladni del, ali v dneh, ko je stres prav posebej trdovraten, se morda ne zdi nič slabega. Takrat pridobljeni kilogrami namreč zlahka spuhtijo, ko se razmere uredijo in znova posije toplo sonce. Vendar pa nova raziskava dokazuje, da je tako imenovani jojo učinek prava grožnja zdravju srca.

Najbolj ogrožena skupina

V študiji, katere izsledke so predstavili na zadnji konferenci ameriškega društva Srce (American Heart Association) in ki je 11 let spremljala skoraj 160.000 žensk po menopavzi, je bilo namreč ugotovljeno, da je jojo učinek škodljivejši, kot se je domnevalo.

Pri ženskah, ki so med študijo kljub začetni normalni teži večkrat izgubile in ponovno pridobile pet kilogramov, je bilo tveganje za srčne bolezni triinpolkrat večje kot pri tistih, katerih teža ni nihala. Zlasti je jojo učinek povečal tveganje za koronarno srčno bolezen, in to kar za 66 odstotkov. Gre za stanje, ko maščobe in druge snovi mašijo žile, oskrba srca s krvjo pa je zato nezadostna.

Kar je pri tem zanimivo, je, da pri ženskah, ki so na začetku študije imele preveč kilogramov, jojo učinek tveganja za srčne bolezni ni povečal.

Še drugi stranski učinki

Vodja raziskave Somwail Rasla z univerze Brown je ob zaključku povedal, da se je izkazalo, da so ženske z normalno telesno težo najdovzetnejše za kvarne posledice jojo učinka.

»Zdi se, da se pri normalni količini kilogramov telo težje prilagaja nihanju teže. Prav zato je bil pri ženskah z normalno težo jojo učinek za srce škodljivejši kot pri tistih, ki so jih na samem začetku pestili odvečni kilogrami. Že prejšnje študije so pokazale, da ta stranski učinek diet kvarno vpliva na presnovo, krvni tlak, holesterol, študije na živalih pa so razkrile, da lahko spremeni celo DNA.

Že tako ogrožene

To seveda ne pomeni, da je bolj zdravo biti težji ali da se ženske z viškom kilogramov ne soočajo z boleznimi srca. Njihovo je že tako bolj ogroženo, res pa je, da jojo učinek verjetnosti za bolezni tega vitalnega organa pri njih ne povečuje.

»Za ženske, ki imajo primerno telesno težo, velja, da jo morajo ohranjati čim bolj konstantno ter se izogibati nihanju kilogramov,« je povedal Rasla. »Vse tiste, ki imajo višek kilogramov, pa bi morale zdravju v prid shujšati. Uravnotežena dieta je vedno dobra izbira, je pa skrb za kvarne učinke jojo efekta pri tej skupini odveč, vsaj kar zadeva bolezni srca.«

Nove naloge

Ob tem strokovnjaki poudarjajo, da bodo za natančno določitev posledic izgube in ponovnega dobivanja telesne teže potrebe še nadaljnje študije, ki bodo vključevale tudi moške in mlajše ženske ter še druge dejavnike, ki vplivajo na zdravje srca, med njimi, denimo, srečo v razmerju.

Kljub temu pa dr. Rasla svetuje vsem, da poskušajo ohranjati kar najbolj normalno in konstantno telesno težo. Z njim se strinja tudi tiskovna predstavnica društva Srce Suzanne Steinbaum. »Omenjena študija jasno kaže, da jojo učinek slabo vpliva na srce, kar je pomembno razumeti in upoštevati,« je povedala v poročilu za javnost dr. Steinbaum, direktorica ženske bolnišnice za zdravje srca Lenox Hill in inštituta za srčne in vaskularne bolezni New York.