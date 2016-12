Joga za vsakogar: zasukajmo se v novo

Zasuk trupa s poudarkom na močnem izdihu je poseben jogijski položaj, ki ga na vadbi v živo izvajamo redno vse leto, zato se spodobi, da ga izvedemo tudi ob zaključku leta. Če se sprašujete, zakaj je pogosto na našem programu in zakaj tudi na silvestrskem, lahko kot enega izmed glavnih razlogov navedemo čiščenje dihalnih poti – posebno nosne votline. Ker se dihalne poti ob izvajanju očistijo, telo sprejme več kisika in se posledično hitreje obnovi.



Učinek pa se ne konča pri osvežitvi telesa ali poglobljenem dihanju, temveč se prenese tudi na prebavo. Zasuk z močnim izdihom jo namreč močno pospeši, prav tako ves krvni obtok. Je eden izmed položajev, ki se izvajajo pri naravnem čiščenju črevesja ali klistirju, v ajurvedi imenovanem pancha karma, nekateri jogijski sistemi pa imenujejo tehniko razstrupljanja telesa tudi hatha joga krije.



Če je ali pa še bo praznične dni zaznamovalo pretiravanje in preseganje zmogljivosti pri pijači ter jedači, je izvajanje skorajda nuja. En zasuk na dan prežene prebavne težave in odvečne kilograme stran. Vsako jutro priporočamo sukanje osebam, ki se jim hitro nabirajo odvečni kilogrami ali pa so nagnjene k bolečinam v hrbtu. Deluje tudi na najgloblje plasti hrbtnih mišic – jih sprošča, hkrati pa poveča gibljivost in prožnost hrbta.



Če slaba volja ali brezvoljnost kljub veseljačenju po praznikih ne mineta, pa le hitro v zasuk, da se z močnim izdihom povrneta ravnovesje in dobro razpoloženje. Pa veselo sukanje v novem letu, bodisi na jogi ali kjer koli drugje. Naj bo srečno in zdravo za vsakogar.



Izvedba



1. položaj: Stojimo vzravnano, roke so ob telesu, noge so razmaknjene.



2. položaj: Ob vdihu prepletemo prste na rokah.



3. položaj: Roke dvignemo nad glavo, nato pa jih, še vedno s prepletenimi prsti, položimo za glavo.



4. položaj: Ob močnem izdihu obrnemo trup v levo, a ne sunkovito. Ob vdihu se obrnemo naprej – s trupom se vrnemo v položaj 2 na sredini. Naredimo 10 zasukov v levo stran ob močnejšem izdihu. Osredotočimo se na izdihe, vdih naj se pojavi spontano. Po 10 ponovitvah se spet ustavimo na sredini v nevtralnem položaju, ob vdihu dvignemo roke nad glavo v položaj 2, nato pa se vrnemo v začetni položaj 1.



Korake od 1 do 3 izvajamo vsaj 3-krat v levo, nato pa jih ponovimo še na nasprotno, desno stran. Koristno je, če si pred začetkom izvajanja izpihamo nosnice.



V primeru zdrave hrbtenice se noge in medenica ne premikajo, če pa imamo težave v hrbtu, jih premikamo v smeri gibanja trupa oziroma izvedemo prilagojeno tako, da se namesto vstran gibljemo navzdol – ob močnejšem izdihu pokrčimo noge v kolenih, zaoblimo hrbet in se spustimo nižje v kolkih. Z gibanjem v medenici si pomagamo pri učinkovitem izdihu.



Opozorilo: Ne izvajamo pri poškodbi medvretenčnih ploščic, pri drugih težavah v hrbtu pa le prilagojeno različico.