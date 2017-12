Joga za vsakogar: Za brezhibno prebavo

Položaj, ki ga v jogi imenujemo kravji gobec, je kot nalašč za ta čas, saj ugodno vpliva na prebavo – pospeši jo. Kljub praznikom bo delovala brezhibno. Izvajanje ima mnogo drugih koristnih učinkov, zato se vaja priporoča vsakomur, razen ljudem z akutnimi poškodbami nog ali rok. Posebno blagodejna je za posameznike, ki imajo težave s krvnim sladkorjem, saj redno izvajanje olajša sladkorno bolezen oziroma deluje preventivno, tako da se sladkorna bolezen (tipa 2) sploh ne razvije. Poleg prebave spodbuja tudi delovanje mehurja in ledvic, na globlji ravni pa odpravlja strah. Ker vzdržuje pokončno držo in krepi hrbtne mišice ter mišice prsnega koša, se poglobi prsno dihanje, obenem preprečuje okrogel hrbet ali skoliozo. Pri napredni različici se poleg povečane gibljivosti ramen izboljša tudi gibljivost v kolkih.



Toliko dobrodejnih učinkov, da je čaša gotovo polna. Če ostane še kaj prostora, naj jo zapolnijo skrite želje ali pa sladke dobrote, saj se s kravo praznikov samo veselimo.

Izvedba

1. položaj a: Stojimo z nogami, razmaknjenimi v širini bokov, rahlo pokrčenimi koleni, aktiviramo stegna in trebušne mišice, pogled usmerimo naprej. Ob vdihu dvignemo iztegnjeno desno roko nad glavo, v različici za manj gibljive pa dvignemo roko skupaj s trakom ali šalom.

2. položaj a: Ob izdihu pokrčimo roko v komolcu in spustimo desno dlan za glavo oziroma hrbet.

3. položaj a: Ob vdihu približamo levo roko od spodaj za hrbtom k desni roki in prepletemo dlani. Glava sloni pri tem na desnem podlakti. Pogled usmerimo predse.

Pri različici za manj gibljive se z levo roko namesto za desno dlan primemo za trak in vlečemo trak v nasprotni smeri, tako da čutimo iztezanje v nadlahteh.

Bolj izkušeni in gibljivi

1. položaj b: Usedemo se v položaj z iztegnjenimi nogami in ob vdihu dvignemo desno roko brez traku oziroma si pomagamo s trakom.

2. položaj b: Ob izdihu pokrčimo roko v komolcu kot opisano v položaju 2a in 3a.

3. položaj b: Levo nogo pokrčimo v kolenu in jo položimo prek desnega stegna ter približamo levo peto čim bolj k desni strani medenice.

4. položaj b: Nato pokrčimo še desno nogo in položimo desno peto ob levo stran medenice. Medenica ostane pri tem na tleh.



Korake od 1a do 3a ponovimo najprej z desno roko, nato še z levo. V končnem položaju 3a se lahko zadržimo, tako da sklenemo dlani, tisti z manjšo gibljivostjo oziroma začetniki pa s trakom, vsaj 5 vdihov in izdihov. Bolj gibljivi ali izkušeni izvedejo napotke od 1b do 4b, nato pa zamenjajo položaj rok in nog. V končnem položaju 4b ostanemo ob naravnem ritmu dihanja nekaj vdihov in izdihov, nato pa se vrnemo v obratnem vrstnem redu v začetni položaj 1b.

Opozorilo: Različice a naj ne izvajajo osebe s poškodbo rok, različice b pa posamezniki z akutno poškodbo nog ali rok ter težavami s koleni.